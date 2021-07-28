وزير الرياضة يغادر اليابان بعد حضور فعاليات أولمبياد طوكيو

غادر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليابان عائدا إلى مصر بعد حضور بعض فاعليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وحضور حفل افتتاح البطولة وبعض المنافسات التي أقيمت خلال فترة تواجده في اليابان.

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، فوزا مستحقا على حساب أستراليا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44، وأضاف عمار حمدي الهدف الثانى فى الدقيقة 86 ، وبهذا الفوز يضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى الدور ربع النهائى من مسابقة أولمبياد طوكيو 2020.

وضم تشكيل منتخب مصر الأوليمبى فى مباراته أمام أستراليا: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وثلاثى الدفاع أحمد حجازى قائد الفراعنة ومحمود حمدى الونش وأسامة جلال بجانب كريم العراقى فى الجبهة اليمنى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى الوسط وأحمد ياسر ريان فى الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحى حارس المرمى وناصر منسى وأحمد رمضان بيكهام وإمام عاشور وإبراهيم عادل وكريم فؤاد وناصر ماهر.