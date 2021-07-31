لاعبة نادي عمال بورسعيد تحصل على ثاني إفريقيا لرياضة السامبو

حصلت لاعبة نادى العمال الرياضى بمحافظة بورسعيد هناء وليد على المركز الثانى والميدالية الفضية فى البطولة الأفريقية فى السامبو بعد خسارتها فى المباراة النهائية من بطلة المغرب التى فازت بالميدالية الذهبية



وصرح عادل مصيلحى رئيس نادى عمال بورسعيد أن البطولة استضافتها مصر واختتمت منافساتها مساء أمس.

وقال رئيس نادى عمال بورسعيد إنه سيتم تكريم اللعبة والمدرب الكابتن محمد الريس بالنادى بما يتناسب والجهد المبذول لتحقيق هذه الميدالية

واضاف أن ماتم إنجازه على أرض بورسعيد من بنية تحتية فى مجال الرياضة بدعم اللواء عادل الغضبان هو سبب رئيسى فى تحقيق الميداليات فى مختلف البطولات المحلية والعربية والافريقية

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