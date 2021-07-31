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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاعبة نادي عمال بورسعيد تحصل على ثاني إفريقيا لرياضة السامبو

هناء وليد
هناء وليد

حصلت لاعبة نادى العمال الرياضى بمحافظة بورسعيد هناء وليد على المركز الثانى والميدالية الفضية فى البطولة الأفريقية فى السامبو بعد خسارتها فى المباراة النهائية من بطلة المغرب التى فازت بالميدالية الذهبية
 

وصرح عادل مصيلحى رئيس نادى عمال بورسعيد أن البطولة استضافتها مصر واختتمت منافساتها مساء أمس. 

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

 

وقال رئيس نادى عمال بورسعيد  إنه سيتم تكريم اللعبة والمدرب الكابتن محمد الريس بالنادى  بما  يتناسب والجهد المبذول لتحقيق هذه الميدالية

واضاف أن ماتم إنجازه على أرض بورسعيد من بنية تحتية فى مجال الرياضة  بدعم اللواء عادل الغضبان هو سبب رئيسى فى تحقيق الميداليات فى مختلف البطولات المحلية والعربية والافريقية

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بورسعيد الثانوية العامة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد امتحانات الثانوية العامة بطولة افريقيا اللواء عادل الغضبان البطولة الافريقية

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