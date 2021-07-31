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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقتل ثلث المصابين بها.. تحذيرات من سلالة شرسة لـ كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أصدرت السلطات الصحية في بنجاب بالهند تنبيهًا تحذيريا آخر؛ بعد اكتشاف 5 حالات من سلالة كاليفورنيا "إبسيلون" من فيروس كورونا Covid-19 في لاهور.

وأكدت وزارة الصحة الهندية، وجود السلالة الجديدة قائلة إنه تمت معالجة 23 عينة في مختبر مرجعي لحكومة البنجاب، وأضافت أن 5 منها تأكدت إصابتهم بسلالة كاليفورنيا إبسيلون التي تم الإبلاغ عنها في لاهور.

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وقال بعض الخبراء الطبيين إنه تم الإبلاغ لأول مرة في كاليفورنيا في عام 2020 ، أن سلالة إبسيلون كانت أكثر مقاومة للقاحات؛ وأعلن تهديدًا جديدًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين قد يصابون بالعدوى مرة أخرى.

ووفقا لموقع medicalnewstoday قالوا إن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في لاهور كانت أيضًا شديدة العدوى وتساوي تقريبًا سلالة دلتا الهندية التي أصبحت السلالة الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا في البنجاب.

ووفقًا للبيانات الرسمية، حل متغير دلتا تقريبًا محل البديل البريطاني في البنجاب من خلال الإبلاغ عن 70 في المائة من إجمالي الحالات في جميع أنحاء المقاطعة خلال الارتفاع المستمر.

وخلال الموجة الثالثة من العدوى، أبلغت ولاية البنجاب عن 80 في المائة من حالات الإصابة بالمملكة المتحدة والتي تم استبدالها لاحقًا بسلالة فيروس دلتا الهندي.

قال الخبراء الطبيون إن سلالة كاليفورنيا من فيروس كورنا شكلت أكثر من نصف جميع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة ، كونها ثاني أكثر الأنواع انتشارًا في نيويورك.

وأشاروا إلى أنه بعد الإصابة بسلالة إبسيلون، يستغرق المرضى عدة أسابيع للشفاء مقارنة بمن يصابون بأنواع أخرى من عدوى كورونا.

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