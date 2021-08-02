أخبار التوك شو | خبير أوبئة يحذر من دخول موجة كورونا الرابعة إلى مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :



أجرت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» لقاء مع أسرة الزوجة التي اعتدى عليها من قبل زوجها من أجل الإنفاق عليه.

قال الإعلامي أحمد موسي، إن كل المسئولين المعنيين بملف الصحة، حذروا من شهر سبتمبر.



قال إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قل كثيرا خلال الفترة الماضية، ز الرقابة على ارتداء الكمامة تناقصت بشكل كبير، والناس أصبحت تنظر لمن يرتدي الكمامة على أنه شخص غريب.

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ، إن مصر خلال الفترة الأخيرة حققت طفرات نوعية في الزراعة بوجه عام ، مؤكدا أن العالم أثناء جائحة كورونا عاني من سلاسل إمدادات الغذاء الدولية ومصر لم تعان من هذه المشكلة .



كشف محمود شاهين، رئيس التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، مستجدات حالة الطقس المرتفعة التي تضرب البلاد.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طريقة جيدة لترشيد الطاقة، خلال استخدم الاجهزة الكهربائية وفقا للاحتياج فقط.



قال الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر، إن التخدير الحديث هو الذى ساعد على سهولة إجراء عمليات السمنة الجراحية لكلا من مرضى السمنة ومرضى الأجهزة التنفسية، كاشفا أن عملية تحويل المسار تتسم بخطوات أسهل من عملية التكميم، حيث أنه يتم عزل جزء من المعدة دون استئصال، مما يسبب راحة لمعدة المريض التي لم يتم إزالة شيء من داخلها تماما.



علق الإعلامي أحمد موسي، علي زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لـ محافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



قال الدكتور محمود غيث أستاذ التخطيط العمراني ، إن الأثار السلبية التي مرت بها القاهرة خلال الفترات الماضية بسبب النمو العشوائي وعمليات الإهمال كان له اثر إيجابي في تقدم مصر في مؤشر مدن الأبداع لعام 2021 .



كشفت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل استقبال مدينة الأقصر لأولى رحلات الطيران العارض من فرنسا اليوم.



