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رئيس التحرير
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أخبار العالم

طقس السعودية

تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم

صدى البلد

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن توقعاته بشأن حالة الطقس لهذا اليوم، محذرا في تقريره من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق( جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تحديدا محذرا من أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول الى غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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