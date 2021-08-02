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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفد البرلمان العربي..

تفاصيل لقاء العسومي بالرئيس الباكستاني في إسلام أباد

صدى البلد

استقبل الرئيس عارف علوي رئيس الجمهورية الباكستانية، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي.

 

وخلال اللقاء، أكد رئيس جمهورية باكستان الإسلامية على أن البرلمان العربي يقوم بدور كبير من أجل تطوير العلاقات العربية مع باكستان، مضيفاً أن صوت البرلمانيين العرب مهم للغاية في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

 

كما أعرب عن تقديره الشديد لزيارة وفد البرلمان العربي إلى باكستان، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية باتت صوتاً مهماً من أجل تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتنسيق المواقف حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على أن العلاقات العربية مع باكستان تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة المتبادلة، كما ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية، ويعززها السعي المتبادل من قادة باكستان وقادة الدول العربية إلى تطويرها.

 

وأثنى العسومي على الطفرة الملحوظة التي تشهدها العلاقات العربية مع جمهورية باكستان خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكسها كثافة الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

 

وأكد "العسومي" على توافق وجهات النظر بين باكستان والدول العربية تجاه القضايا العربية والإسلامية، مشدداً على دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذلها الدول العربية وباكستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة آسيا والمنطقة العربية.
 

 

فيديو الخبر
https://youtu.be/iPHTQn8vFpI

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