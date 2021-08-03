من مسرح الجريمة.. صدى البلد تكشف تفاصيل العشاء الأخير بين هند وأحمد بالخصوص

لم تتوقع الزوجة هند، أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية على يد زوجها في الخصوص، وأن مصيرها القتل والخنق داخل شقة الزوجية ، حيث قام المتهم بخنق زوجته بعد التعدي عليها وفرا هاربا.

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وقال عدد من شهود العيان ، خلال حديثهم لـ " صدى البلد "، أن المتهم ويدعى " أحمد ل م " وزوجته " هند .م " ، عرسان حيث لم يمر على زواجهما سوى عام ونصف، مشيرين إلى أنهما من المرج وقام باستئجار شقة بمنطقة الخصوص بعد زواجهما.



وأضاف شهود العيان، أنه فور مرور شهور على سكنهما بدأنا نسمع صوتهما يعلو بالخناقات والمشاكل داخل الشقة، وكان آخرها خناقة بالسكاكين والشوم بين أهالى الطرفين ، قامت على إثرها الزوجة بترك المنزل ثم أخذ منقولاتها الزوجية من الشقة.



وتابع شهود العيان، أن الزوج قام بالسفر إلى دولة ليبيا للعمل هناك وظلت الزوجة عند أهلها فى المرج، وخلال الأسبوع الجارى شاهدناهم راجعين مع بعض مرة أخرى وداخلين العمارة.



وأشار شهود العيان: " رأينا الزوج يقوم بشراء بعض الاحتياجات والصعود إلى الشقة ثم فوجئنا بأحد أقارب المجني عليها تطرق الباب وتنادي بصوت مرتفع ولكن دون استجابة، قررت الاستعانة ببعض الجيران وكسر باب الشقة وعثروا على الزوجة مخنوقة مقتولة وملقاة على الأرض.



وشهدت منطقة شارع السوق دائرة قسم الخصوص فى القليوبية، جريمة قتل راحت ضحيتها زوجة على أيدى زوجها، حيث قام بخنقها أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية ، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ.



وتبين العثور على جثة سيدة ملقاة علي الأرض، وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من الجسد، وتبين من المعاينة الأولية علي أن الزوج قام بخنقها ثم لإذا بالفرار عقب وقوع ارتكابه للجريمة ، وحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.



من ناحية أخرى، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، بالتنسيق مع مركز شرطة طوخ، حملة أمنية على البؤر الاجرامية بنطاق المركز أسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات و5 مدمنين حقن هيروين وماكس، كما تم ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء ، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا مفادها قيام حملة امنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة طوخ على المناطق والبؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية وحائزى المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 5 مدمنين مخدرات والقبض على 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.



كما تم ضبط القبض أيضا ، على 7 مسجلين خطر ضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و2 سلاح أبيض عبارة عن سنجة ومطواه ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية متنوعة ، وكذلك ضبط 1 مراقب هارب وتمكنت الحمله التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7125 حكم قضائى متنوع.

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