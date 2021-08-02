أوروبا في مرمى النيران.. الحرائق تلتهم غابات تركيا واليونان وإيطاليا

تكافح أوروبا حرائق على جبهات متعددة اليوم حيث شهدت تركيا واليونان وإيطاليا النيران تخرج عن نطاق السيطرة بينما صدرت تحذيرات شديدة في فرنسا وسط ظروف حارة وجافة من المقرر أن تزداد سوءًا هذا الأسبوع.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كانت تركيا الأكثر تضررا ، حيث اندلعت الحرائق الآن في يومها السادس ، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وتسبب في نزوح آلاف آخرين من منازلهم، وإحراق مساحات كبيرة من الغابات، معظمها في جنوب البلاد.

كما أصيب أكثر من عشرة أشخاص في اليونان المجاورة ، حيث دمرت الحرائق في منطقة بيلوبونيز وجزيرة رودس، في جنوب البلاد، منازل وأجبرت السكان المحليين على الإخلاء.

أدت درجات الحرارة المرتفعة، التي من المقرر أن ترتفع أكثر هذا الأسبوع، إلى تجفيف الغابات وتركتها عرضة للحرائق مع اشتعال النيران في مناطق شاسعة من الريف.

حذر كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، من أن بلاده تواجه أسوأ موجة حارة منذ عام 1987 هذا الأسبوع مع درجات حرارة تصل إلى 113 درجة فهرنهايت (45 درجة مئوية) - مع درجات حرارة مماثلة تضرب تركيا أيضًا.

كانت خدمة الإطفاء الإيطالية تكافح أيضًا حرائق يوم الاثنين في بلدة جرافينا الجنوبية في بوليا وسان جياكومو ديجلي سكيافوني ، إلى الشمال ، بعد الجحيم في صقلية وبيسكارا في نهاية الأسبوع.

كما تم إصدار تحذيرات في جنوب فرنسا ، حيث حذر خبراء الأرصاد من "خطر شديد للغاية" من اندلاع حرائق بفضل مزيج من الطقس الجاف والرياح.