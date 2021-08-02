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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تعلن عن أسعار ستيب واي موديل 2022 في مصر

رينو تعلن عن اسعار
رينو تعلن عن اسعار ستيب واي موديل 2022 في مصر

تنتمي النسخة رينو ستيب واي إلى فئة الهاتشباك، و تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 وأعلنت رينو عبر الوكيل المحلي للعلامة التجارية عن استعدادها لانطلاق هذه النسخة لـ موديل 2022، و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات السيارة رينو ستيب واي.

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2022

 

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات، و مع هذه القدرات الفنية تتسارع ستيب واي من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 12.3 ثانية.

وتأتي السيارة رينو ستيب واي بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية لحماية المقاعد الامامية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و مثبت سرعة.

وتضم أيضا شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، و مدخل AUX و USB، و نظام صوتي و ترفيهي، و بينما تأتي بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4089 مم، و بعرض يقدر بـ 1994 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر.

أسعار السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 

تقدم السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 249 ألف جنيه.

رينو ستيب واي رينو ستيب واي السوق المصري موديل 2022

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