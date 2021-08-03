نشرة الصحة والمرأة.. كيفية عمل الصابون المطهر بالمنزل.. سر سلالات كورونا الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف على أبرز التريندات التقرير التالي.

بعد انتشار الفيروسات .. كيفية عمل الصابون المطهر في المنزل

أصبح استخدام الصابون المطهر من الأشياء الضرورية في العالم وذلك بعد انتشار الفيروسات بشكل واسع وفي مقدمتها فيروس كورونا المستجد .

قبل الموجة الرابعة .. الفرق بين أعراض الجيوب الأنفية وفيروس كورونا

يمكن أن يؤثر الطقس المتغير والحساسية الموسمية على الجميع، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، فإن الإصابة بسيلان الأنف أو الصداع أو الاحتقان يمكن أن يجعلك تقلق، خاصة وأن الكثير من هذه الأعراض تشبه أعراض التهاب الجيوب الأنفية أيضًا.

لماذا تظهر سلالات وتحورات جديدة لـ فيروس كورونا؟.. خبير مناعة يجيب

ظهرت خلال الفترة الماضية أكثر من طفرة لفيروس كورونا، ومن أبرزها دلتا، ودلتا بلس ولامدا، حيث أنهم الأكثر انتقالا وخطورة في نفس الوقت، ولكن لماذا تظهر سلالات جديدة لكورونا؟.

أعراض نقص فيتامين ب 12 عند النساء

أعراض نقص فيتامين ب 12 عند النساء من أبرز المشكلات المرضية التي تواجه الكثير من السيدات خاصة في مرحلة الحمل، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي

الفرق بين أعراض كورونا بين السيدات والرجال

زعمت دراسة جديدة، أن الرجال والنساء يعانون من أعراض مختلفة من فيروس كورونا.

نظر الباحثون في King's College London في بيانات من 38000 بالغ مصاب، واكتشفوا أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بضيق في التنفس وإرهاق وقشعريرة وحمى.