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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمحاربة ارتفاع الأسعار.. هاني الناظر يقدم علاجا جديدا لحب الشباب بالمجان

بديل مستحضرات التجميل
بديل مستحضرات التجميل الدوائية

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة إرتفاع أسعار المستحضرات الدوائية، مما يجعل الكثير يتغاضى عن فكرة العلاج ،كما أنه من الطبيعي أن يهتم المرء بنفسه سواء رجلا أم امرأة فإذا كنت تعانين من مشكلة حب الشباب والرؤوس السوداء يقدم لك الدكتور هاني الناظر رئيس قسم البحوث الأسبق واستشاري الجلدية علاج بالمجان يعتبر بديلا لمستحضرات التجميل . 

وأوضح “ الناظر ” من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،مكونات العلاج المنزلى لحب الشباب .

بديل مستحضرات التجميل الدوائية 

وقال “ الناظر ” أنه بسبب ارتفاع أسعار المستحضرات الدوائية يسألني كثيرون عن أسلوب طبيعي غير مكلف وبسيط للتعامل مع مشكلة حبوب الشباب والرؤوس السوداء والبشرة الدهنية التي تصيب البنات والشباب .

 

والحل يمكن تحضير محلول ملحي مكون من ملح الطعام والماء وذلك بنسبة ١ملح مذاب في٩ماء (معلقة تذاب  في تسعة معالق ) ويتم غسل البشرة مع التدليك الخفيف بهذا المحلول مرة صباحا ومرة مساء يوميا مما يساعد علي الإقلال من الإفرازات الدهنية والتخلص من الرؤوس السوداء وعلاج الحبوب بفعالية ممتازة .

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معدية فاحذروا منها.. هاني الناظر يكشف عن أسباب ظهور البقع البنية أو البيضاء على الرقبة والذراعين

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خطر جدا.. هاني الناظر ينصح المواطنين بتجنب تلك العادات خلال فصل الصيف

نصائح هامة في الصيف لحماية البشرة من أشعة الشمس 

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، إنه لابد أن نحرص على ارتداء الملابس القطنية الخفيفة  البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة والبعد عن الألوان الغامقة.

وأضاف الدكتور هانى الناظر، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أنه لابد من الإكثار من شرب المياه على الأقل 3 لترات مياه يومياً.

وأشار رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، إلى أنه لابد من ارتداء قبعة على الرأس حتى تحافظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة.

وتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، أن مستحضرات التجميل تحتوي على مركبات كيماوية عند تعرضها للأشعة الفوق البنفسجية فترة الظهيرة تؤدي إلى البقع السمراء في الوجه والكلف.

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، على عدم استخدام مستحضرات التجميل الكثيرة مع الشمس. 
 

تحذير التعرض للشمس فى هذه الأوقات خطر جداً

أوضح هاني الناظر أنه ليس كما يعتقد البعض بأن كل من يتعرض للشمس فترة طويلة يصاب بهذا المرض، مشيرا إلى أنه إذا اصيب الطفل بهذا المرض وهو صغير ممنوع منعا باتاً التعرض لأشعة الشمس.


ولفت الناظر إلى أن مشكلة المرض تكمن  فى إذا تعرض الشخص أثناء ظهور عليه المرض لأشعة الشمس  لأنها تتحول إلى قرح سرطانية،موضحا  أن  المرض أحيانا يؤثر على العين.


وقال الناظر إن  جميع الأشعة التى تتعرض لها الأجساد هى الأشعة الفوق بنفسجية وهى 3 موجات، أولًا أشعة  ذات الموجة الطويلة وأشعة ذات الموجة المتوسطة والقصيرة.


وتابع :" الأشعة ذات الموجة الطويلة مفيدة جدًا للجلد وليست ضارة وهى موجوده فى الساعتين بعد شروق الشمس صباحًا والساعتين  قبل الغروب ،أما الأشعة القصيرة والمتوسطة فتكون ضارة جدًا للجسم.

تجنب الخروج من المنزل فى هذا الوقت

وأضاف أن فترة الظهيرة من الساعة 12 وساعتين قبلها وبعدها تمثل خطورة حقيقية على جسم الإنسان لأنها تسبب التهابات وإحمرار فى الجلد قد يصل إلى درجة الحروق .


ونصح الناظر الأشخاص المضطرون للخروج فى فترة الظهيرة بضرورة وضع كريمات واقية من الشمس للأجزاء المعرضة لأشعة الشمس من الجسم وارتداء التيشرتات البيضاء القطن وضرورة جلب شمسية  عند الخروج فى الشمس.


وتابع: " إذا حدث التهاب ووصل إلى درجة حروق فمن الأفضل استعمال كريم حروق والعلاج تحت إشراف طبيب، لافتًا إلى أنه فى الحالات الشديدة قد نستخدم كريمات تحتوى على نسبة من الكرتيزون  ولكن بنسبة ضعيفة، ونصح الناظر عند شراء كريمات محجبة للشمس يجب ان تكون 50+ وليس اقل من ذلك.

أسعار المستحضرات الدوائية ارتفاع أسعار المستحضرات الدوائية أسلوب طبيعي حبوب الشباب والرؤوس السوداء والبشرة الدهنية

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