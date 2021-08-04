انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. والشركة ترد

انفجر هاتف OnePlus Nord 2 من شركة وان بلس الصينية، مع مستخدمة في الهند أثناء ركوبها الدراجة، حيث أبلغت المستخدمة أنها في حالة من الصدمة لأنها قد اشترت الهاتف منذ 5 أيام فقط .



وبحسب موقع Android Authority فإن المستخدمة قامت بتصوير هاتف OnePlus Nord 2 المنفجر ونشرت الصور على موقع تويتر وبعدها على موقع ريديت، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة حيث أن الهاتف تم إطلاقه مؤخرا كما حصل على لقب الهاتف الأكثر قيمة من قبل بعض وكالات الهواتف الذكية لإمكانياته المتميزة.



وردت شركة وان بلس على خبر انفجار هاتفها OnePlus Nord 2 ، والذي تعتبره الشركة نفسها واحد من أفضل الهواتف الموجودة في السوق، حيث قالت الشركة إن " أولويتنا القصوى هي صحة وسلامة عملائنا، لقد تواصلنا مع المستخدم المعني فور سماعنا عن هذا الحادث وبدأنا تحقيقًا داخليًا شاملاً" .

انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدمة



وأضافت الشركة أن "النتائج تشير إلى أن الضرر الذي لحق بهذا الجهاز نتج عن حادث منفرد يتضمن عوامل خارجية وليس بسبب أي مشكلة في التصنيع أو المنتج، وومع ذلك ، فإننا لا نزال على اتصال وثيق بالمستخدمة وقد قدمنا دعمنا لمعالجة مخاوفها وضمان سلامتها".

انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام



وشددت شركة وان بلس أنها تود أن تؤكد لجميع العملاء أن منتجاتها تخضع لاختبارات الجودة والسلامة الشاملة ، بما في ذلك مستويات مختلفة من اختبارات الضغط والصدمات ، للتأكد من أنها تصل إلى المعايير الرائدة في الصناعة وتظل آمنة للاستخدام.



وحصل مؤخرا، هاتف OnePlus Nord 2 على أفضل هاتف ذكي في 2021 للفئة المتوسطة فى الأداء والقدرة على التحمل ومقاومة الماء والغبار، حيث اختارته وكالة T3 للهواتف الذكية كالهاتف الأندويد الأفضل أداءا ضمن هواتف الفئة المتوسطة.



ويعمل هاتفOnePlus Nord 2 بمعالج Dimensity 1200، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل OxygenOS 11.



ويحتوى هاتف OnePlus Nord 2 5G ، على بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط.