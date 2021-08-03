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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون .. صور

خطوة بخطوة.. كيفية
خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

في كثير من الأحيان يشكو مستخدمو هواتف آيفون من عدد من المشكلات التي لا يستطيعون حلها بسهولة مثل توقف التطبيقات على الهاتف فجأة أو عدم استجابة شاشة اللمس وغيرها، ويكون الحل في هذه الحالة هو القيام بإعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون. 

 

وبحسب موقع Business Insider  فإنه على الرغم من أن إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون تعتبر حلا ناجعا إلا انه يجب على المستخدمين معرفة أن إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون تقوم بحذف جميع البيانات الموجودة على الهاتف، فيما عدا البيانات السحابية. 

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وستؤدي إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون إلى إعادته إلى الأساسيات التي أتى بها: لا توجد جهات اتصال أو قوائم تشغيل أو صور أو ذاكرة كلمة مرور أو أي شيء آخر أضفته منذ اليوم الذي اشتريته فيه. 


ولكن قبل أن تبدأ عملية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون ، من المهم إجراء نسخ احتياطي لجميع بياناتك حتى لا تفقد معلوماتك المهمة، وبعد إعادة إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون يمكنك حينئذٍ استعادته بنسختك الاحتياطية. 
 

كيفية  تعيين إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون  


عندما تقوم بإعادة عادة ضبط المصنع لهواتف آيفون ، فمن المهم إجراء نسخ احتياطي لبياناتك وتسجيل الخروج من Apple ID الخاص بك قبل مسحه.

 

1- قم بعمل نسخة احتياطية من آيفون الخاص بك على iCloud

 

أولاً ، قم بعمل نسخة احتياطية من آيفون الخاص بك على iCloud حتى لا تفقد أي بيانات غير محفوظة.

افتح تطبيق الإعدادات واضغط على اسمك وApple ID في الجزء العلوي من الصفحة.

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خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

في صفحة معرف Apple  أو Apple ID الخاص بك ، انقر على "iCloud".

icloud3
خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

 

قم بالتمرير لأسفل وحدد "النسخ الاحتياطي على iCloud"، وانقر على "نسخ احتياطي الآن" لعمل نسخة احتياطية من جميع معلوماتك على iCloud على الفور.

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خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

قم بتسجيل الخروج من Apple ID الخاص بك

من المهم تسجيل الخروج من Apple ID الخاص بك إذا كنت تتخلص من هاتفك ، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى حسابك.

افتح تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون  الخاص بك ، واضغط على اسمك Apple ID في الجزء العلوي من الشاشة.
في أسفل هذه الصفحة ، انقر على "تسجيل الخروج".

iphone
خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك، و أدخل كلمة المرور الخاصة بك ، ثم انقر فوق "إيقاف التشغيل" في الزاوية العلوية اليمنى.


2- تعيين إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون  

 

لإعادة تعيين هاتف آيفون  الخاص بك ، حدد الإعدادات ثم  عام ثم إعادة تعيين وانقر فوق مسح كل المحتوى والإعدادات، و تأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتف آيفون  الخاص بك أولاً حتى تتمكن من استعادة بياناتك لاحقًا.

في "الإعدادات" ، مرر لأسفل وانقر على "عام".

في الجزء السفلي من صفحة "إعدادات عامة" ، انقر على "إعادة تعيين".

iphone2
خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

لإعادة ضبط هاتف آيفون  الخاص بك ، حدد "محو كل المحتوى والإعدادات". 

iphone3
خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

سيُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك ، ثم سيطلب من هاتفك تأكيد رغبتك في محو كل شيء. اضغط على "محو" للتأكيد.


قد يستغرق الأمر بضع دقائق ، اعتمادًا على مقدار ما قمت بتخزينه على هاتفك الآيفون  ، ولكن بمجرد اكتمال الحذف ، سيتم إعادة تشغيل هاتفك على أنه جديد.

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