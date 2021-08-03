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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل النواب: دور الانعقاد الأول أثبت اختلاف المجلس الحالي عن السابقة

المستشار أحمد سعدالدين
المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول أثبت للجميع أنه المجلس الحالي مختلف في أدائه عن المجالس السابقة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل مع المعارضة بشكل راقٍ ساهم في خروج التشريعات والقوانين بشكل مرضي للمواطنين.

 

ووجه سعد الدين، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب "مستقبل وطن"، على أدائه وهدوئه في إدارته للحزب، فضلا عن أدائه في إدارته لمجلس الشيوخ، متابعا "المستشار حنفي جبالي أيضاً أدار مجلس النواب بأداء هادئ نتج عنه خروج عدد ضخم من التشريعات والقوانين بشكل جيد".

 

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع المجلس الحالي بشكل قوي سواء في حضورهم لاجتماعات اللجان النوعية، وأيضاً الجلسات العامة ولعل آخرهم كان حضور الدكتور السيد قصير وزير الزراعة بحضور كافة مساعديه.

 

جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "جهود المجالس النيابية في دور الانعقاد الأول" بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد ابو العينين وكيلي مجلس النواب، والمهندس اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 

حزب مستقبل وطن دور الانعقاد الأول وزير الزراعة رئيس مجلس الشيوخ المجالس النيابية

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