محافظ جنوب سيناء يتفقد طريق حمام موسى بطور سيناء

ازدواج طريق الجبيل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة طور سيناء تشهد في الفترة الحالية جهودا مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية.

وأضاف أن من بين الأعمال مشروع ازدواج وتوسعة وتطوير وتجميل طريق حمام موسى بتكلفة تصل نحو 40 مليون جنيه، الذي يمثل نقلة كبيرة في الارتقاء بمنطقة حمام موسى كمعلم متفرد تاريخياً وأثرياً وثقافياً وسياحياً ودينياً وعالميا، حيث تعد منطقة حمام موسى من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بالمحافظة.

واكد فودة أن طريق حمام موسي سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء، وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذي يؤدي إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس.





وأوضح أن الطريق بطول 3 كيلومترات و600 متر، يشمل توسعة طريق ومشاية دراجات ومشاه، مشيراً إلى أن الطريق عبارة عن حارتين كل حارة عرضها 8 أمتار وعرض الطريق الإجمالي 30 مترا، وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.

وأكد أن الطريق سيكون نموذجاً يحتذى به وسيظهر بصورة مشرفة تليق بالعاصمة طور سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لاعمال الطريق يرافقه مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير عام مديريات الطرق والنقل والإسكان، ورئيس مجلس مدينة طور سيناء .



وفي سياق متصل تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ايضا خلال جولة تفقدية أعمال إنشاء ازدواج طريق الجبيل في إطار التطوير الشامل للمنطقة.



وقال المحافظ ان الطريق بطول 1.5 كم متر يمتد من ميدان الجبيل الي محطة الرفع ماراً بالاسكان البدوي ، والطريق مزدوج اتجاهين كل طريق بعرض 9 أمتار يتوسطهما جزيرة انترلوك اي إجمالي عرض الطريق 25 متراً.



وأشاد المحافظ بجهاز تعمير سيناء والشركة المنفذة لسرعة الاداء والعمل الجاد في انهاء الاعمال طبقاً للبرنامج الزمني.

يشار الي أنه جار في منطقة الجبيل بطور سيناء بغرض الارتقاء بأهالي منطقة الجبيل اجتماعياً، وعمرانياً، واقتصادياً، مع الحفاظ على الهوية البدوية لأهل القرية، وخلق موارد جديدة، وإتاحة فرص عمل لأهالي القرية.



اقرأ أيضا :

جدارية الرئيس السيسي تزين كورنيش طور سيناء

طريق حمام موسي والحبيب

FB_IMG_1628014303027~2

FB_IMG_1628015064525~2

FB_IMG_1628014322923~2

FB_IMG_1628014265027~2