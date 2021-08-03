عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر إثيوبيا.. أبي أحمد يعلق عمل منظمات الإغاثة في تيجراي

أبي أحمد
أبي أحمد

قالت مجموعتان دوليتان من منظمات الإغاثة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإثيوبية علقت عملياتها، في حين وجه منسق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة تحذير شديد للسلطات الإثيوبية من أن الاتهامات الشاملة ضد عمال الإغاثة في منطقة تيجراي المحاصرة في البلاد وأماكن أخرى خطيرة ويجب أن تتوقف.

 

انهيار أبي أحمد ومجازر تيجراي وسقوط جيش الحكومة.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

 

ووفقا لوكالة اسوشيتد بريس الأمريكية، هناك محاولات جديدة لإدخال المزيد من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها في تيجراي، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص ظروف المجاعة وتم توجيه الأتهام إلي الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات. وأن الرحلات الجوية من وإلى تيجراي واجهت صعوبات في عمليات البحث والتأخير.

وقالت جماعتا الإغاثة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين إن الحكومة الإثيوبية أوقفت عملياتها في 30 يوليو. وقال متحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين إن الأسباب المعلنة هي الفشل في الحصول على التصاريح المناسبة للموظفين الأجانب.

وقالت متحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود إن عمليات القسم الهولندي التابع للجمعية الخيرية، وهو الأكبر في إثيوبيا، تم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر في مناطق تيجراي وأمهرة وجامبيلا والصومال، وأن المجموعة تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيحات من السلطات.

 

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، المعروفة أيضًا باسمها المختصر بالفرنسية MSF، من "عواقب وخيمة" في المناطق التي يكون فيها الوصول إلى المساعدات محدودًا بالفعل.

وزعم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لفرقة العمل الطارئة في تيجراي، رضوان حسين، الشهر الماضي أن مجموعات الإغاثة "تلعب دورًا مدمرًا" في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر وحتى تسليح قوات تيجراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الإثيوبية قبل الخلاف مع رئيس الوزراء الحالي. 

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن مثل هذه المزاعم الشاملة غير عادلة وتحتاج إلى دعم بأدلة.

كما قال أحد العاملين بمنظمات الإغاثة للصحفيين إنه تم إحراز بعض التقدم في توصيل المساعدات إلى تيجراي بعد أكثر من أسبوعين حيث وصلت أخيرًا 122 شاحنة محملة بالإمدادات إلى المنطقة. وتعرضت المحاولة السابقة لقافلة مساعدات للهجوم الشهر الماضي على الطريق البري الوحيد العامل في تيجراي مع استمرار القتال.

لكنه قال إن هناك حاجة إلى حوالي 100 شاحنة من هذا النوع لدخول تيغراي كل يوم، مضيفًا أن الاحتياجات ضخمة وعاجلة.


وامتد الصراع مؤخرًا إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين لإثيوبيا بعد أن رفضت قوات تيجراي وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية في يونيو مع تراجع جنودها. والآن قالت قوات تيجراي إنها تريد الأطاحة بـ أبي أحمد.


وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن نحو 100 ألف شخص في منطقة أمهرة شردوا بسبب انعدام الأمن.

وتزور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  سامانثا باور، إثيوبيا في مسعى آخر للوصول بشكل أفضل إلى منطقة تيجراي، التي لا تزال بدون هاتف أو إنترنت أو خدمات مصرفية.

اثيوبيا الأمم المتحدة أبي أحمد الحكومة الإثيوبية تيجراي إقليم تيجراي عمال الاغاثة منظمات الاغاثة

موضوعات متعلقة

المصالح التجارية أم العلاقات عبر الأطلسي.. ما مصير ألمانيا بعد ميركل؟

ضربة لـ واشنطن.. قرار هام لـ زعيم كوريا الشمالية بشأن سول

أثينا تحترق.. اشتعال أكثر من 100 غابة في اليونان

فيروس كورونا يعصف بـ القارة السمراء.. سلالة دلتا تغزو دولا أفريقية وعربية

انهيار أبي أحمد ومجازر تيجراي وسقوط جيش الحكومة.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

صدام وشيك بين أمريكا وكوريا الشمالية.. مناورات عسكرية بين واشنطن وسيول

أمريكا.. معدل ضحايا جرائم القتل أضعاف وفيات كورونا

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء لبنان

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الرئيس السيسي لما بياخد قرارات صعبة تكون لمصلحة مصر

زمان كنت باخد رغيف جبنة.. أحمد موسى: نظام حديث لتغذية طلاب المدارس

قفزة ثقافية في السعودية .. تفاصيل

عقوبة إفشاء الأسرار الزوجية وسر العمل.. دار الإفتاء ترد

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المدينة الغذائية بها أعلى معايير الجودة.. أحمد موسى: مصر مش هتقفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ