التقزم لدى الأطفال.. استشاري المناعة يوضح الأسباب و كيفية العلاج

التقزم

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن تقدم الشعوب لا يعنى التقدم فى العلم فقط ولكن هناك تقدم عقلى و أيضا بدنى.



أضاف" بدران" خلال لقائه مع الإعلامية "لبنى عسل" فى برنامج" الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة أن جسم الإنسان يحتوى على ٦٣٠ عضلة لابد من تحريكهم من خلال ممارسة الرياضة أو المذاكرة أثناء التحرك فى المنزل .

أوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، أن الذين يجلسون أكثر من ساعتين فى البيت يصابون بمرض يسمى مرض الجلوس و الذى يجعلهم أكثر عرضة للسمنة ومشاكل فى العظام و المناعة.



أكد،أن هناك لغة جديدة يتعلمها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات و هى لغة الشاشات التى يتركون امامها لساعات طويلة يوميا سواء كانت شاشات المحمول أو التلفزيون و يصبحون بالتالى أسرى لتلك الشاشات.

أشار الى،أن كثرة الحركة من شأنها التقليل من الوزن و عدم الإصابة بالسمنة المفرطة منوهة إلى أن عدم انتظام ساعات النوم يؤدى إلى اضطراب الساعة البيولوجية في جسم الإنسان و تسبب السمنة.