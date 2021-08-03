التعليم العالي تكشف حقيقة تغيير قواعد التنسيق بالجامعات

التنسيق بالجامعات

قال السيد عطا و كيل وزارة التعليم العالى، إن قواعد تنسيق القبول بالجامعات تظل كما هى هذا العام، ولا تشمل أى تغييرات جديدة.

وأضاف" عطا"خلال لقائه مع الإعلامية "لبنى عسل" فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الفترة منذ ٧ و حتى ١٩ أغسطس سوف تشهد اختبارات القدرات لكل من كليات الإعلام وفنون جميلة وتطبيقية وتربية رياضية و فنية و موسيقية و التمريض و السياحة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم العالى، أن اجتياز الطالب لاختبار القدرات لا يعني قبوله بالجامعة و لا يوجد شروط محددة لدخول الطالب الاختبار ،منوها إلى أن كل طالب يتقدم للاختبار بموهبته.

وأكد أن تسجيل الدخول لاختبار القدرات يتم مجانا دون دفع أى رسوم عن طريق دخول الطالب و التقديم عبر موقع التنسيق من خلال إدخاله لرقم الجلوس الخاص والرقم القومى ثم التوجه إلى الكلية، لافتا إلى أن نتيجة تلك الاختبارات تعلن يوميا على موقع التنسيق .

