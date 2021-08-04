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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة مصر في موريشيوس تستقبل رئيس اتحاد متحدثي العربية في إطار حملة «اتكلم عربي»

سفيرة مصر في موريشيوس
سفيرة مصر في موريشيوس تستقبل رئيس اتحاد متحدثي اللغة العربية

استقبلت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، "غلام محمد"رئيس اتحاد متحدثي اللغة العربية، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية في موريشيوس، ورئيس المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الثقافة والفنون الموريشية، وبعض مدرسي اللغة العربية في موريشيوس، وذلك في إطار حملة "اتكلم عربي" وقيام الحكومة الموريشية بتدشين اتحاد لمتحدثي اللغة العربية.

وأكدت السفيرة المصرية خلال اللقاء حرص مصر على مساندة جهود النهوض باللغة العربية في موريشيوس، ودعم اتحاد متحدثي اللغة العربية في ضوء أهمية اللغة العربية، وكونها إحدى اللغات الرسمية في كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تزايد  الاهتمام باللغة العربية في موريشيوس نتيجة لزيادة إقبال السائحين العرب على زيارة مقاصدها.

من جانبه، أعرب المسؤول الموريشي عن التطلع لقيام مصر بدعم هذا الكيان الجديد الذي يهدف إلى تعزيز وضع اللغة العربية في موريشيوس،  وذلك من خلال تبادل إيفاد مدرسي اللغة العربية بين بلاده والدول العربية، والمساهمة في إعداد مناهج عصرية تحفز الطلاب على تعلم اللغة العربية، وتوفير الكتب الدراسية المتطورة والاصدارات اللازمة لدعم هذا الهدف.

منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة مصر اتكلم عربي سفيرة مصر في موريشيوس العربية والإسلامية

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