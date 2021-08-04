عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تعلن عن سيارة عائلية جديدة

سيارة عائلية
سيارة عائلية

أعلنت مجموعة جنرال موتورز عن سيارتها العائلية الجديدة، التب تم تصميمها من خلال شركة SAIC الصينية، والتي تتميز بثمنها الرخيص بالإضافة الى تميزها بالحجم العائلي الكبير والمميز ، و هيكلها الميني فان .

 

وتأتى السيارة الجديدة العائلية من جنرال موتورز بأبعاد خارجية بطول 5 أمتار و15 ملم، عرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم، أما عجلاتها فأتي بمقاس 16 إنشا.

 

وتستمد السيارة الجديدة العائلية من جنرال موتورز ، بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ6 سرعات.

 

كما تظهر المقصورة الداخلية للسيارة بحسب ما جاء في moto1 مجهزة بعدة صفوف من المقاعد تتسع لـ 6 أو 8 ركاب، وفيها نظام ملتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية، وزودت القمرة بأحدث أنظمة التدفئة والتكييف.

 

وأوضحت المجموعة ان السيارة العائلية الجديدة، سيتم طرح نسخة جديدة لمحب الرحلات في الطبيعة، مجهزة بعجلات وأنظمة تعليق للطرق الوعرة، ويمكن التحكم بوضعيات سقفها وجوانب هيكلها لتتحول السيارة إلى منزل مصغر على عجلات.

 

وأكدت جنرال موتورز، ان السيارة العائلية الجديدة، ستاتي بسعر منافس جدا في فئة السيارات المينى فان والعائلية، حيث سيبدأ سعرها من 9100 دولار.

جنرال موتورز SAIC الصينية الميني فان السيارة الجديدة العائلية المقصورة الداخلية

موضوعات متعلقة

باقة 100 ألف ريال.. 5 سيارات هاتشباك في السعودية

تعرف على أكثر العلامات التجارية مبيعا لسيارتها الملاكي في مصر

تعرف على هيونداي النترا HD  موديل 2021 في مصر

11 معلومة عن أول سيارة تصل إلى سطح القمر

أخبار السيارات |عندما كرمت السينما سيارة بيجو الشهيرة 504.. سعر هيونداي فيرنا موديل 2010.. أسطول سيارات فولكس فاجن 2021 في الإمارات

زيادة في أسعار هيونداي i20 موديل 2022 الجديدة ..تفاصيل

فقط في كوكب اليابان.. السيارة العجيبة ذاتية القيادة.. تصل عام 2030

5 سيارات خارقة تسير في شوارع الإمارات

ترشيحاتنا

إصابة 21 شخصا في تصادم حافلة بسيارة نقل على طريق "الأدبية - السخنة"

السعودية تطهر أراضي اليمن من الألغام والمتفجرات

على رأسهم أكرم توفيق والشناوي.. غيابات الأهلي أمام دجلة

حسين لبيب يعلن انضمام كريم هنداوي لـ الزمالك

الصحة: تسجيل 53 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

بقع داكنة وضمادة على الرأس.. ماذا يحدث لـ زعيم كوريا الشمالية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ