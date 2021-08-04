جنرال موتورز تعلن عن سيارة عائلية جديدة

أعلنت مجموعة جنرال موتورز عن سيارتها العائلية الجديدة، التب تم تصميمها من خلال شركة SAIC الصينية، والتي تتميز بثمنها الرخيص بالإضافة الى تميزها بالحجم العائلي الكبير والمميز ، و هيكلها الميني فان .

وتأتى السيارة الجديدة العائلية من جنرال موتورز بأبعاد خارجية بطول 5 أمتار و15 ملم، عرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم، أما عجلاتها فأتي بمقاس 16 إنشا.

وتستمد السيارة الجديدة العائلية من جنرال موتورز ، بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ6 سرعات.

كما تظهر المقصورة الداخلية للسيارة بحسب ما جاء في moto1 مجهزة بعدة صفوف من المقاعد تتسع لـ 6 أو 8 ركاب، وفيها نظام ملتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية، وزودت القمرة بأحدث أنظمة التدفئة والتكييف.

وأوضحت المجموعة ان السيارة العائلية الجديدة، سيتم طرح نسخة جديدة لمحب الرحلات في الطبيعة، مجهزة بعجلات وأنظمة تعليق للطرق الوعرة، ويمكن التحكم بوضعيات سقفها وجوانب هيكلها لتتحول السيارة إلى منزل مصغر على عجلات.

وأكدت جنرال موتورز، ان السيارة العائلية الجديدة، ستاتي بسعر منافس جدا في فئة السيارات المينى فان والعائلية، حيث سيبدأ سعرها من 9100 دولار.