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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كنوز مدفونة عمرها 2000 عام في أعماق بحر الإسكندرية.. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

عثر علماء الآثار على كنوز مدفونة في أعماق المياه في مدينة قديمة غارقة، بمدينة الإسكندرية في مصر.

يقول العلماء الذين يعملون في مدينة "ثونيس هيراكليون" المفقودة قبالة سواحل الأسكندرية في مصر، إن الميناء الصاخب كان قبل عصر الإسكندر الأكبر عندما أسس الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد.

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كان لفريق من المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء (IEASM)، يدرس المنطقة لسنوات، وأعلن الفريق الآن عن أن مهمتهم بقيادة عالم الآثار البحرية الفرنسي فرانك جوديو ، قد كشفت عن 'نتائج مثيرة للغاية'.

على طول المدخل الشمالي الشرقي للمدينة المغمورة ، تم العثور على بقايا منطقة جنائزية يونانية، وكانت مغطاة بقرابين جنائزية فخمة ، يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

يشبه المدفن الضخم الذي يبلغ طوله حوالي 60 مترًا وعرضه ثمانية أمتار جزيرة محاطة بالقنوات، وقال جوديو في بيان "في كل مكان وجدنا أدلة على مواد محترقة".

تم العثور على الخزف اليوناني الفاخر المستورد في القرابين ، وحتى سلال الخوص لا تزال مليئة ببذور العنب وفاكهة الدوم.

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وقالت IEASM "لقد ظلوا دون أن يمسوا تحت الماء لمدة 2400 عام ، ربما لأنهم وضعوا ذات مرة داخل غرفة تحت الأرض أو دفنوا بعد وقت قصير من عرضها".

يعتقد الباحثون أن العديد من الزلازل وموجات المد تسببت في انهيار جزء كبير من دلتا النيل تحت سطح البحر.
 

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