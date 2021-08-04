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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارًا وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إنجاز جديد.. شاومي تكتسح سامسونج وتسيطر على مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا

في إنجاز جديد لها، استطاعت شركة شاومي الصينية، تجاوز شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحتلال الصدارة في مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق الأوروبية للربع الثاني من العام الحالي 2021 . 

 

"مايكروسوفت": الدخول إلى مقراتنا في الولايات المتحدة سيتطلب إثبات تلقي تطعيم كورونا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، أن الدخول إلى مقراتها في الولايات المتحدة سيتطلب إثباتا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من سبتمبر المقبل.

 

"تويتر" تتعاون مع "أسوشيتد برس" و"رويترز" لمكافحة المعلومات المضللة على المنصة

أعلنت منصة التدوينات المصغرة "تويتر" عن تعاونها مع وكالتي أنباء "أسوشيتد برس" و"رويترز" لمكافحة المعلومات المضللة على منصتها بشكل استباقي.

 

خطوة بخطوة.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون .. صور

في كثير من الأحيان يشكو مستخدمو هواتف آيفون من عدد من المشكلات التي لا يستطيعون حلها بسهولة مثل توقف التطبيقات على الهاتف فجأة أو عدم استجابة شاشة اللمس وغيرها، ويكون الحل في هذه الحالة هو القيام بإعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون. 

 

بقوة خارقة.. ريلمي تصدر أول "MagSafe" لهواتف أندرويد

أصدرت شركة ريلمي الصينية أول شاحن لاسلكي لهواتف أندرويد يسمى MagDart والذي يعتبر مقابلا لشحن MagSafe الذي تم إصداره مع هواتف آيفون 12 العام الماضي. 

 

أوبو تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي بتقنية الكاميرا تحت الشاشة

تطور شركة أوبو الصينية تقنية جديدة لإصدار هاتف قريبا بتقنية ، والتي تعتبر ميزة مهمة من ميزات الكاميرات التي يتم إطلاقها في العام الحالي 2021 ، حيث أطلقت مؤخرا شركة ZTE هاتفها ZTE Axon 30 بنفس التقنية. 

 

انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. والشركة ترد

انفجر هاتف OnePlus Nord 2 من شركة وان بلس الصينية، مع مستخدمة في الهند أثناء ركوبها الدراجة، حيث أبلغت المستخدمة أنها في حالة من الصدمة لأنها قد اشترت الهاتف منذ 5 أيام فقط . 

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