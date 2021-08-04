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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الكويتية بلبنان تدعو رعاياها للتواصل معها بالسرعة الممكنة

السفارة الكويتية
السفارة الكويتية لدى بيروت

دعت السفارة الكويتية لدى بيروت، اليوم الأربعاء، رعاياها في لبنان، للتواصل معها بالسرعة الممكنة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في "تويتر": "دعت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية، المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان، إلى ضرورة التواصل مع السفارة لتسجيل بياناتهم وذلك بالسرعة الممكنة"، مرفقة البيان برقمي هاتف للتواصل عليهما.

وكانت إسرائيل أعلنت اليوم أن قواتها قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه اليوم الأربعاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل، مضيفا: "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل إثر الهجوم الصاروخي الجديد.

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وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الصواريخ سقط أحدهما  قرب كريات شمونة، مع تداول لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع سقوطه.

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