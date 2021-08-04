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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تصدر قرارات مهمة بشأن العملية التعليمية

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة  القبس الكويتية ، نقلا عن مصادرها بأن وزارة التربية، تدرس إضافة شرط إجراء الطلبة غير المطعمين فحص PCR أسبوعياً لدخول المدارس.

 

وذكرت  المصادر أن اللجنة الوزارية، أكدت على عدم زيادة أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد عن 20 طالباً.

 

وبينت المصادر الكويتية، أن قرار عدم زيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد عن  20  طالبا يسري علي جميع المدارس سواء المدارس الحكومية أو الخاصة.

 

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يأتي هذا فيما وافقت اللجنة التعليمية والصحية والشباب، التابعة لمجلس الوزراء على خطة وزارة التربية، لعودة الطلبة إلى المدارس وفق التعليم النظامي. 

مجلس الوزراء الكويت العملية التعليمية المدارس الحكومية الوضع الوبائي

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