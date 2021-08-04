الكويت تصدر قرارات مهمة بشأن العملية التعليمية

أفادت صحيفة القبس الكويتية ، نقلا عن مصادرها بأن وزارة التربية، تدرس إضافة شرط إجراء الطلبة غير المطعمين فحص PCR أسبوعياً لدخول المدارس.

وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية، أكدت على عدم زيادة أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد عن 20 طالباً.

وبينت المصادر الكويتية، أن قرار عدم زيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد عن 20 طالبا يسري علي جميع المدارس سواء المدارس الحكومية أو الخاصة.

يأتي هذا فيما وافقت اللجنة التعليمية والصحية والشباب، التابعة لمجلس الوزراء على خطة وزارة التربية، لعودة الطلبة إلى المدارس وفق التعليم النظامي.