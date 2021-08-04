البورصات العربية والخليجية اليوم.. هبوط مؤشر مصر ودبي والكويت ..وارتفاع السعودية وقطر وأبوظبي

تباين اداء البورصات العربية اليوم بين الصعود والهبوط ونرصد في التقرير التالي مؤشرات البورصات العربية..

بورصة مصر:

أنهت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم على تباين ، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني الرئيسي بنسبة طفيفة جدا عند الإغلاق بعد اختباره مستويات 10700 نقطة ، مع استمرار التصحيح للجلسة الثانية على التوالي، أما بالنسبة للمؤشر السبعيني فقد أغلق على ارتفاع يقارب الـ1% ، وكان من أبرز الأخبار التي صدرفي السوق الخطط الاستثمارية التي أعلنت عنها شركة سبيد ميديكال، حيث بلغت مكاسب السهم نحو 3% ، في حين تراجع سهم بنك كريدي أجريكول – مصر بنحو 1% وذلك بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من 2021



سوق أبوظبي المالي :

تراجع المؤشر العام بنحو 0.4% في جلسة الأربعاء مُنهيا سلسلة من الارتفاعات اليومية استمر لـ 8 جلسات ، ورغم سيطرت حالة جني الأرباح على تداولات السوق ، استطاع المؤشر العام التماسك فوق مستويات 7400 نقطة عند الإغلاق ،

وشهدت الجلسة تألق سهم سيراميك رأس الخيمة بعد ارتفاعه بالحد الأقصى ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات ونصف، وكانت الشركة قد أعلنت عن تحولها من الخسارة الى الربحية بعد تحقيقها أرباح صافية بقيمة 88 مليون درهم بالربع الثاني من العام الحالي .

سوق دبي المالي:

ارتفع المؤشر العام بنحو 0.6% في جلسة الأربعاء مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي ليغلق فوق مستويات 2800 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ، وتألق سهم دبي الإسلامي بعد استحواذه على نحو 60% من سيولة السوق في جلسة الأربعاء, كما ارتفع السهم بنسبة 2.8% ليغلق عند أعلى مستوياته في 6 أشهر وذبك بعد أن أعلب البنك عن حصوله على

كافة الموافقات اللازمة لزيادة نسبة تكلك الأجانب في أسهمه الى 40% .

بورصة قطر :

ارتفع المؤشر العالم بنحو 0.14% محققا الجلسة الثالثة على التوالي من الارتفاعات ، وتألقت عدة أسهم في جلسة الأربعاء على الرغم من عدم وجود أخبار جوهرية

تبرر ارتفاعها وفي مقدمتها سهم استثمار القابضة الذي قفز بالحد الأقصى الى أعلى مستوياته على الإطلاق ، كما ارتفع سهم السلام العالمية الى أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

بورصة الكويت :

تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.09% في جلسة الأربعاء ليسجل انخفاضا للجلسة الرابعة على التوالي وسط سيطرت حالة جني الأرباح على أغلب القياديات بعد وصل المؤشر الى أعلى مستوياته نحو عام ونصف .

وشهدت الجلسة تألق سهم شركة البورصة بعد ارتفاعه بنحو 7% الى أعلى مستوياته على الإطلاق ، وكانت شركة البورصة قد أفصحت عن بياناتها المالية والتي أظهرت ارتفاع أرباحها الصافية بأكثر من 90% لتصل الى نحو 5

ملايين دينار بالربع الثاني من العام الحالي .

السوق السعودي:

سيطرت عمليات جني الأرباح على تداولات السوق السعودي اليوم ، حيث أنهى المؤشر سلسلة من الارتفاعات اليومية استمرت لـ12 جلسة ، ليغلق عند مستويات 11162 نقطة وسط تداولات تجاوزت 6.6 مليار ريال ، وأجحام قاربت 208 مليون سهم ، هذا وشهد السوق الرئيسي إدراج ثالث شركة فيه خلال 2021 وهي التنمية الغذائية ، أما بالنسبة للسوق الموازية "نمو" فقد أغلق على تراجع بنحو 0.8% ، وسط قيم تداول قاربت 80 مليون ريال.