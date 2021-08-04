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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين في رياض الأطفال.. صور

تكريم المتميزين في
تكريم المتميزين في كفر الشيخ

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليم كفر الشيخ لحصول عدد من المدارس على المركز الأولى على مستوى الجمهورية في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والموسيقية، وآخرها حصول مدرسة فوه الإعدادية للبنات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.


وعلي جانب آخر، كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إدارة رياض الأطفال بديوان المديرية والإدارات التعليمية، في ختام الأنشطة التربوية لتوجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم.


جاء ذلك بحضور المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام. وسماح عثمان أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، ونيفين السيد الشافعي، الموجه المركزي.

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وحصلت إدارة بيلا التعليمية على المركز الأول، وإدارة غرب كفر الشيخ على المركز الأول مكرر، وإدارة دسوق على المركز الثاني، وإدارة فوه على المركز الثالث، وإدارة مطوبس على المركز الثالث مكرر، وكرمت وكيل الوزارة مديرة مركز الطفل المتطور للمشاركة المتميزة بمعرض إدارة غرب، وزينب إسماعيل إدارة رياض أطفال سيدي سالم لفوزها في مسابقة الموجهة الداعمة على مستوى المديرية، وإيمان ناصر، رياض أطفال إدارة دسوق لفوزها في مسابقة المعلمة الفعالة على مستوى المديرية، إضافة لتكريم موجهات رياض الأطفال بإدارة بيلا لحصولها على المركز الأول، إضافة لتكريم جميع الموجهات الأوائل لرياض الأطفال بالإدارات التعليمية عن تميزهن وتعاونهن خلال العام الدراسي المنقضي 2020l- 2021.

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