عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة

بدء اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني بعين شمس ..السبت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تعلن كلية التمريض بجامعة عين شمس عن بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض (الدمرداش وعين شمس التخصصي ) من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١،تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض.

أوضحت أ.د سحر موسي عميد الكلية أن الكليات والمعاهد العليا للتمريض تدخل هذا العام ضمن الكليات التي يتم الإلتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت أنه سيتم عقد الإمتحانات بكلية التمريض بالجامعة ،وذلك لجميع الطلاب المتقدمين من محافظتى القاهرة والقليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص].  

كما أشارت أ.د سحر موسي إلى أنه سيتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة  خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١ ، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتقدمين لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : 
‏www.tansik.egypt.gov.

الموقع الرسمي لكلية التمريض جامعة عين شمس
‏http://nursing.asu.edu.eg/

الثانوية العامة اختبارات القدرات المجلس الاعلى للجامعات جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الأعلى للجامعات

ترشيحاتنا

أولمبياد طوكيو ..عمرو رضا يطيح ببطل بولندا ويتأهل لربع نهائي المصارعة

أولمبياد طوكيو .. مصطفى عمرو يحتل المركز الثامن في منافسات نهائي دفع الجلة

بيجو تطلق نسخة VIP من السيارة Traveller في السعودية

هل الدعاء على شخص حرام .. الإفتاء تجيب

أولمبياد طوكيو .. ضياء الدين جودة يخسر في منافسات دور الـ16 للمصارعة الحرة

بريطانيا تلغي الحجر على المسافرين من فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ