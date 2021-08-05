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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مالكة محل بدال تموينى قبل بيعها سلع فى السوق السوداء

ضبط فتاة
ضبط فتاة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1,6 طن سكر – 480 عبوة زيت تموينى) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة . 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

الغش التجاري السوق السوداء شرطة التموين الغش الغذائي شرطة التموين والتجارة التموينية

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