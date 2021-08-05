قلعة صناعية ضخمة.. بعد افتتاح المدينة الغذائية سايلو فوودز.. نواب: توفر آلاف فرص العمل.. ودليل على إصرار من الرئيس على العبور بالبلاد نحو التنمية

نائب بالشيوخ: "سايلو فودز" قلعة صناعية غذائية توفر آلاف فرص العمل

برلمانية عن افتتاح سايلو فودز: إصرار من الرئيس على العبور بالبلاد نحو التنمية

برلمانية: مشروع المدينة الغذائية سايلو فودز يمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى



قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بجولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"بمدينة السادات.



واستمع الرئيس السيسي خلال هذه الجولة التفقدية لشرح مفصل عن طريقة عمل المدينة الصناعية الغذائية وأحدث الأجهزة الموجودة فى المدينة الصناعية الجديدة.



هذا ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية، و تقع هذه المدينة على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50 %.

وأكد نواب البرلمان على أهمية هذه المدينة والتي تعد بمثابة قلعة غذائية ضخمة، توفر الآلاف من فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دورها في استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.



وحول هذا الموضوع ثمن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

وقال عبد الوهاب في بيان صحفي له اليوم، إن المدينة الغذائية الصناعية "سايلو فودز"، هي الأكبر للصناعات الغذائية في العالم العربي، كما أنها تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي.

وعن خطورة الزيادة السكانية التي تطرق لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الافتتاح، حذر عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الزيادة السكانية، التي تلتهم خطوات التنمية بالبلاد، مطالباً وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بزيادة حملات التوعية الأسرية المجتمعية بشأن خطورة الزيادة السكنية وتأثيرها علي مستقبل أولادنا.

وتابع النائب، أن المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" توفر الآلاف من فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة، واصفا المشروع الغذائي بـ "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.

وأشادت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا ومحافظات مصر عامة.

وأكدت النائبة أمل قطب في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلك فقط لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

وقالت عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، بجانب تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتبارها أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للشباب.

وعن ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح "شركة سايلو فودز" "بأن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز المدعم"، أوضحت النائبة أن الزيادة لن تكون كبيرة وسوف تعود بشكل آخر على المواطنين وأبنائنا من طلاب المدارس.

مؤكدة أن قرار الرئيس جريء ويأتي في إطار استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي انتهجته الدولة المصرية في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم نحو الجمهورية الجديدة، ومن حق الشعب المصري التكاتف نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على التكامل بين مؤسسات الدولة والإحساس بالمسؤولية للعبور إلى بر الأمان

وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية سايلو فودز والتي تقع على مسطح 135 فدانا، تشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%.

وأضافت النائبة جيهان البيومي ، في تصريحات لها أن المدينة تضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، طاقة انتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنان تجميعيان وطاقة تخزينية (24 الف بلته)، بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 الف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكوت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

وأوضحت أن هذه المدينة توفر الآلاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى.

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن هذه المدينة تدخل مصر عصر المدن الصناعية المتكاملة، وتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية.