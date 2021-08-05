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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. منة شلبي تقبل رأس شريف دسوقي في العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس

صدى البلد

حرصت الفنانة منة شلبي على تقبيل رأس شريف دسوقي في عرض الخاص لفيلم الانس والنمس.

وكان قد اقيم اليوم العرض الخاص لفيلم الانس والنمس بحضور ابطاله وسك اجواء وديكورات مرعبة بالسينما، وارتدي بعض الاشخاص اشكال لاشباح للتعبير عن قصة الفيلم


وحرص على الحضور الفنان شريف دسوقي على كرسي متحرك وسك احتفاء كبير من الحاضرين وابطال الفيلم، كما حرص مجموعة من النجوم على على التواجد لتهنئية ابطال العمل منهم ادوارد واسرته..

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محمد هنيدي يروج لفيلم "الإنس والنمس" علي طريقته الخاصة

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الطفل منذر شبيه محمد رمضان يقلد الفنانين محمد هنيدي وأحمد زاهر.. فيديو

وعلق هنيدي على البوستر قائلا " الانس والنمس ، واللي بيخاف يروح  قريبا في السينمات".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.
يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

محمد هنيدي محمود حافظ منة شلبي صابرين عارفة عبد الرسول

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