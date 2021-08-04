محمد هنيدي يروج لفيلم "الإنس والنمس" علي طريقته الخاصة

محمد هنيدي يروج لفيلم"الأنس والنمس"

روج النجم الكوميدي، محمد هنيدي، لفيلمه الجديد "الإنس والنمس"، ونشر كوميك لأحد أفلامه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب ممازحا جمهوره من خلال حسابه: "صباح الخير يا جماعة .. الانس والنمس بقى في كل دور العرض ودي معلومة اكيدة مؤكدة وعلى مسؤوليتشي الخاصة بالتأكيد".



فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

وقدم الفنان محمد هنيدى بثا مباشرا مع متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وهو الأول له، وكشف فيه العديد من التفاصيل والتصريحات المثيرة.