عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي يروج لفيلم"الأنس والنمس"

محمد هنيدي يروج لفيلم "الإنس والنمس" علي طريقته الخاصة

صدى البلد

روج النجم الكوميدي، محمد هنيدي، لفيلمه الجديد "الإنس والنمس"، ونشر كوميك لأحد أفلامه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب ممازحا جمهوره من خلال حسابه: "صباح الخير يا جماعة .. الانس والنمس بقى في كل دور العرض ودي معلومة اكيدة مؤكدة وعلى مسؤوليتشي الخاصة بالتأكيد".
 

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

 

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

 

وقدم الفنان محمد هنيدى بثا مباشرا مع متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وهو الأول له، وكشف فيه العديد من التفاصيل والتصريحات المثيرة. 

الانس والنمس فيلم الأنس والنمس اخبار محمد هنيدي افلام محمد هنيدي أعمال محمد هنيدي

ترشيحاتنا

ضبط 585 طنا غير مسجل.. الزراعة: تكثيف المرور والتفتيش على صناعة الأعلاف بالمحافظات

«زايد 3».. سيمفونية عسكرية بين النسور المصرية والجوية الإماراتية

دعاء النبي لفك السحر والحسد.. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

بعد 45 عاما من الغياب.. هندي يعود لعائلته من حادث تحطم طائرة

هل تعاني منها…أعراض فى المعدة تسببها العقاقير المخفضة للكوليسترول

كارثة سودة.. مبروك عطية يحذر من تشغيل القرآن في هذا المكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

هل تقبل صلاة الرجل بشورت قصير ؟

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ