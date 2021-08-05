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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. بدر بانون يغيب عن الأهلي.. علي الصاوي يفوز و يحيي آماله بالصعود لنصف نهائي الكوميتيه

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

بدر بانون يغيب عن الأهلي ..تعرف على السبب

أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بفيروس كورونا.

أولمبياد طوكيو ..علي الصاوي يفوز على بطل أذربيجان ويحيي آماله بالصعود لنصف نهائي الكوميتيه

 

حقق علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه فوزه الأول في ثالث مبارياته بدور المجموعات في منافسات الكوميتيه  بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

أولمبياد طوكيو .. عمرو رضا يخسر من بطل كازاخستان في ربع نهائي المصارعة


خسر عمرو رضا لاعب منتخب مصر للمصارعة أمام بطل كازاخستان في ربع نهائي في وزن 125 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

أولمبياد طوكيو .. مصطفى عمرو يحتل المركز الثامن في منافسات نهائي دفع الجلة


احتل مصطفى عمرو المركز الثامن في منافسات نهائي دفع الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

بدر بانون الأهلى على الصاوي عمرو رضا فيروس كورونا

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أولمبياد طوكيو .. علي الصاوي يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولي ويودع منافسات الكوميتيه

أخبار الرياضة.. بدر بانون يغيب عن الأهلي.. علي الصاوي يفوز و يحيي آماله بالصعود لنصف نهائي الكوميتيه

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