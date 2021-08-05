أخبار الرياضة.. بدر بانون يغيب عن الأهلي.. علي الصاوي يفوز و يحيي آماله بالصعود لنصف نهائي الكوميتيه

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بفيروس كورونا.

حقق علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه فوزه الأول في ثالث مبارياته بدور المجموعات في منافسات الكوميتيه بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.



خسر عمرو رضا لاعب منتخب مصر للمصارعة أمام بطل كازاخستان في ربع نهائي في وزن 125 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.



احتل مصطفى عمرو المركز الثامن في منافسات نهائي دفع الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.