صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تسجل 412 مليون دولار خلال 5 أشهر

شهدت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تراجعا حادا خلال أول 5 أشهر من 2021 لتبلغ 412 مليون دولار مقابل 1.398 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 71%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، أنه تم تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 21 دولة من بينهم 6 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (بريطانيا وشمال ايرلندا، غيانا الفرنسية، إسرائيل، الأردن، كينيا، كوريا الجنوبية).

واستحوذت كندا على نحو 45% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 185 مليون دولار في مقابل 288 مليون دولار بتراجع 36%.



وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 29% من إجمالي الصادرات بقيمة 120 مليون دولار في مقابل 1.004 مليار دولار بتراجع 88%.

وارتفعت صادرات الحلي المصري إلى أستراليا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 25% من الصادرات خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021 بقيمة بلغت 103 ملايين دولار في مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 124%.

وانخفضت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا بنسبة 90% لتبلغ مليون دولار في مقابل 10 ملايين دولار، وللبحرين لنحو 39 ألف دولار في مقابل 10 ملايين دولار بتراجع 100%.

وزادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى إسبانيا لنحو 822 ألف دولار بنهاية مايو الماضي في مقابل 3 آلاف دولار بنهاية مايو 2020، وإلى إيطاليا لنحو 242 مليون دولار في مقابل 94 ألف دولار بنمو 156%، وألمانيا لنحو 603 ألاف دولار في مقابل 21 ألف دولار.

وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة من مصر لبريطانيا نحو 20 ألف دولار، وإلى لبنان نحو مليون دولار في مقابل 5 ملايين دولار بتراجع 74%.