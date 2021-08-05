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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تسجل 412 مليون دولار خلال 5 أشهر

صدى البلد

شهدت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تراجعا حادا خلال أول 5 أشهر من 2021 لتبلغ 412 مليون دولار مقابل 1.398 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع  71%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد ”  على نسخة منه، أنه تم  تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لنحو 21 دولة من بينهم 6 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (بريطانيا وشمال ايرلندا، غيانا الفرنسية، إسرائيل، الأردن، كينيا، كوريا الجنوبية).

واستحوذت كندا على نحو 45% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين،  بقيمة 185 مليون دولار في مقابل 288 مليون دولار بتراجع 36%.

وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 29% من إجمالي الصادرات بقيمة 120 مليون دولار  في مقابل 1.004 مليار دولار بتراجع 88%.

وارتفعت صادرات الحلي المصري إلى أستراليا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 25% من الصادرات خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021 بقيمة بلغت 103 ملايين دولار في مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 124%.

وانخفضت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا بنسبة 90% لتبلغ مليون دولار في مقابل 10 ملايين دولار، وللبحرين لنحو 39 ألف دولار في مقابل 10 ملايين دولار بتراجع 100%.

وزادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى إسبانيا لنحو 822 ألف دولار بنهاية مايو الماضي في مقابل 3 آلاف دولار بنهاية مايو 2020، وإلى إيطاليا لنحو 242 مليون دولار في مقابل 94 ألف دولار بنمو 156%،  وألمانيا لنحو 603 ألاف دولار في مقابل 21 ألف دولار.

وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة من مصر  لبريطانيا نحو  20 ألف دولار، وإلى لبنان نحو مليون دولار في مقابل 5 ملايين دولار بتراجع 74%.

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