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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعاد الديب: أي تاجر يتم رصده في التلاعب بالأسعار يقدم للمحاكمة القضائية

سعاد الديب
سعاد الديب

قالت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك إنه يوجد توقيتان  من الأوكازيون وهما: الصيفى والشتوى، ولكن من حق أى تاجر أن يعرض أوكازيون خاصا به فى أى وقت آخر من السنة، منوهة إلى أنه يجب أخذ الموافقة على هذه التخفيضات أولا من وزارة التجارة الداخلية.

وأضافت سعاد الديب عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "صباحنا مصرى" عبر الفضائية المصرية أنه يجب على التاجر أن يضع نسبة التخفيض التى يريدها، ويقدمها للوزارة ومن ثم يستطيع أن يعرض تلك التخفيضات، كاشفة أن التخفيض الصيفى دائما يبدأ فى أول شهر أغسطس، والتخفيض الشتوى يكون فى أول شهر فبراير.

وأشارت  سعاد الديب، إلى أن يجب على كل مواطن أن يرصد المحلات والأسعار قبل بداية الأوكازيون، ليكون على دراية كافية هل هذه الخصومات حقيقية أو ستكون بها تلاعب وغش، وذلك لأن يوجد فى بعض الأحيان توجد بعض التجار التى ترفع الأٍعار وقت التخفيضات حتى لا تخسر الكثير من الأموال فى هذه الأوكازيون.

وأكدت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك أن جهاز حماية المستهلك ليس له آلية يمكن من خلالها تحديد الأسعار حيث أن دوره يقتصر فقط على مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا، وأنه لابد على الدولة في وقت الأزمات أن تقوم بتحديد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الأزمة.

وأوضحت سعاد الديب أن أي تاجر يتم رصده فى تلاعب الأسعار والغش يقدم للمحاكمة القضائية ودفع العديد من الغرامات.

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