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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محمود قابيل لصدى البلد: كان لك معايا جذبنى منذ اللحظة الأولى ولهذا السبب تنازلت عن أجرى.. رشدى أباظة ساعدنى فى بدايتى ولا يجوز أن تعلو كلمة البطلة على المخرج

محمود قابيل
محمود قابيل

محمود قابيل : 

أداء أسامة أسعد ومنة جلال يتسم بالطبيعة 

وعلى جيلنا أن يساعد الشباب الجدد 

 

 صاحب بصمة خاصة وحضور مميز ، أنه الفنان محمود قابيل ، والذى خاض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلمه القصير الجديد “ كان لك معايا ” ، والذى حصد جائزتين من مهرجان فاتن حمامة الدولى الذى أقيم فى لندن منذ عدة أسابيع ، صدى البلد التقت به فى حوار كشف لنا عن كواليس العمل .

 

فى البداية أكد الفنان القدير محمود قابيل أن وجود المخرجة روجينا بسالى على رأس فيلم كان لك معايا ، كان الدافع وراء موافقته عليه .

 

وتابع الفنان القدير محمود قابيل  أنه سبق وأن تعاون مع المخرجة روجينا بسالى فى عمل فنى أخر وهو فيلم قصير حمل أسم “ نجم كبير ” ، وقد وجد ردود أفعال إيجابية للغاية سواء فى مصر أو فى الخارج من المقيمين فى أوروبا وأمريكا .

 

وأضاف محمود قابيل : ردود الأفعال التى وصلتنى على فيلم نجم كبير كان بمثابة توقيع بينى وبين مخرجة العمل على أعمال أخرى .

 

واستكمل محمود قابيل قائلاً : قصة فيلم “كان لك معايا ”  جذبتنى منذ اللحظة الاولى لقراءتها فهى بمثابة تحدى . 

 

وعن سر تنازله عن أجره فى فيلم كان لك معايا ،  ، فأكد محمود قابيل أن الأمر يعود الى رغبته فى دعم الجيل الجديد من الشباب السينمائيين .

 

وتابع محمود قابيل ، أنه أراد ان يمهد الطريق الى مخرجة العمل روجينا بسالى بتنازله عن أجره ، أن يزيح لها أى عقبات إنتاجية تخص هذا الأمر ، أن يعطى فرصة للجهة المنتجة ان تخرج العمل بأفضل شكل ممكن .

 

وأضاف محمود قابيل ، من المهم أن تساعد الأجيال بعضها البعض ، مؤكداً أن بداياته الفنية تعاون مع عدد من كبار الفنانين الذين قدموا له المساعدة والعون .

 

ويضيف محمود قابيل ، أن الفنان الراحل رشدى أباظة ساعده فى بداية مشواره الفنى حين قدما معاً فيلم “ القاضى والجلاد ” ، حيث كان يحرص على تقديم النصيحة له فى طريقة الأداء أو اختيار الملابس  .

واستكمل محمود قابيل حديثه : لابد وأن يساعد جلينا الجيل الذى يليه ، فهم من يستكملون رسالتنا بعد ذلك .

 

وشدد الفنان محمود قابيل  أنه لابد من عودة هيبة مخرجي الأعمال الفنية مرة أخرى سواء فى الدراما السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية .

 

وتابع الفنان القدير محمود قابيل، إنه يتناقش مع المخرج فى العمل قبل بداية التصوير ولكن بمجرد دخول العمل تكون للمخرج الكلمة الأولى والأخيرة.

 

وأضاف الفنان القدير محمود قابيل، قائلاً: “مينفعش أى بطل أو بطلة يمشوا كلمتهم على المخرج بعد بداية التصوير، وحين يحدث ذلك يكون الخطأ على المخرج”.

محمود قابيل وروجينا بسالى 

واستكمل محمود قابيل: "لابد من عودة مكانة واحترام المخرج مرة أخرى، وعلى كل بطل وبطلة أن يفهم معنى كلمة مخرج".

 

وكشف الفنان محمود قابيل عن رأيه في أداء الفنانين المشاركين له فى بطولة الفيلم القصير كان لك معايا، وهم منة جلال وأسامة أسعد حيث أكد  أن أدائهم  كان جيدا للغاية، واصفاً إياه بالأداء الطبيعى، بالإضافة إلى قدرتهما على فهم الشخصيات بشكل محترف.

 

وتابع الفنان محمود قابيل، الشباب كانوا هايلين، رغم أننى كنت متخوفا حين بدأت فى قراءة السيناريو للمرة الأولى بسبب أن كل من الشخصيات التى يلعبها أسامة أسعد ومنة جلال هى الشخصيات ذاتها  التى يلعبها الأبطال ولكن فى مرحلة الشباب، إلا أنه وجد أن الأمر تم بشكل سلس للغاية وهذا يعود إلى احتراف مخرجة العمل روجينا بسالى.

 

وأضاف محمود قابيل حديثه قائلاً: “أن مخرجة العمل روجينا بسالى أجادت التعامل مع فريق عمل الفيلم، مؤكداً أنه وجد نضج كبير منها فى تلك الجزئية”. 

 

محمود قابيل ومنة جلال وأسامة أسعد 
محمود قابيل الفنان محمود قابيل روجينا بسالى منة جلال كان لك معايا

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