ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر في المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 أطنان " أرز أبيض" معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .