15 سؤال اختيار من متعدد في ساعة.. ننشر مواصفات امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل ، طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) ، عن طريق اختبار تحريري .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، ان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ، تم وضعها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة

وتعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمعرفة المدرسة ، على ألا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب طوال فترة امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع طلاب صفوف النقل خلال شهر أغسطس ٢٠٢١.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفئات الطلابية الملزمة بدخول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل 2021 ، مؤكدةً أنه في حالة عدم اجتياز طلاب صفوف النقل للامتحانات التكميلية للمواد التي تضاف للمجموع ، أو المواد التي لا تضاف للمجموع ، أو المستوى الرفيع ، سيكون هؤلاء الطلاب ملزمين بخوض امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل 2021 .





موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس القاهرة

و أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن موعد بدء الامتحانات التكميلي والدور الثاني حيث تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ( وما يعادله ) من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/2021 ، و تعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائى (وما يعادله ) من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/2021 ، وتعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي (وما يعادله)

من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/2021



و تعقد امتحانات النقل الاعدادي العام والرياضي ( وما يعادله) من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/2021 ، و يعقد النقل الاعدادي المهني من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/2021



وتعقد امتحانات الاعدادية العامة، رياضية، صم ومكفوفين من الاربعاء الموافق 11/8/2021

الي الخميس الموافق 19/8/2021 ،و تعقد امتحانات الإعدادية المهنية من الاربعاء الموافق 11/8/2021 الي الخميس الموافق 19/8/2021



وتعقد امتحانات النقل الثانوي العام والرياضي (وما يعادله) من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/3021



وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ألا تعقد امتحانات يوم الخميس الموافق 12/8/2021

، كما تم التشديد على المحافظة على سلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، ويتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على ان يقوم بتسليمها مع اول يوم امتحان المواد الأساسية.