بمواصفات مميزة وسعر منافس.. تعرف على أرخص الهواتف الذكية لشهر أغسطس 2021

ظهرت العديد من الهواتف الذكية مع إعلان العلامات التجارية الشهيرة حول العالم، من بينها سامسونج و شاومي وكذلك ريلمي، عن الكثير من الإصدارات الجديدة من فئة الهواتف المتوسطة، والتى تأتى بسعر في متناول الجميع، وتستهدف جمهور الشباب إلى جانب تصميم عصري رائع وأداء كاميرا مميز، بالإضافة إلى سعة بطارية كبيرة، وتقنية الشحن السريع وكذلك العديد من الإمكانيات المميزة.

وبحسب ما ذكره موقع "Indian express"، يوجد عددا قليلا من الهواتف متوسطة المدى التي تقدم أداء موثوقًا وتصميما عصريا، فإذا كنت تعتزم شراء هاتف جديد وتبحث عن هاتف أندرويد مميز، نقدم إليك فيما يلي قائمة بأفضل الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها في شهر أغسطس 2021.

5 من أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة لشهر أغسطس 2021

هاتف ريلمي Realme Narzo 30

يأتى هاتف ريلمي Narzo 30، بشاشة من نوع IPS LCD، و بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +FHD، ويحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، كما تأتى الكاميرا الأمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ريلمي Narzo 30، بمعالج من نوع Helio G95، من إنتاج شركة ميديا تك، ويحزم بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 وات، ويتوفر مقابل سعر 170 دولار (أي ما يعادل ألفين و 600 جنيه مصري).

هاتف ريلمي Narzo 30



هاتف فيفو iQOO Z3

يأتي هاتف فيفو iQOO Z3، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ويحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الكاميرا الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر GW3، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

ويعمل هاتف فيفو iQOO Z3، بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 768G، و يحزم الهاتف بطارية مدمجة بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 55 وات، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف، مع نظام تبريد يتكون من خمس طبقات، ويأتى بسعر 270 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 200 جنية مصري).

هاتف فيفو iQOO Z3



هاتف شاومي Xiaomi Mi 10i

يأتى هاتف Xiaomi Mi 10i، بشاشة قياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، و بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية HDR10+، مع أداء مميز للكاميرا التى تأتى الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر HM2، من إنتاج شركة سامسونج.

ويعمل هاتف شاومي Mi 10i، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G، من إنتاج شركة ميديا تك، ويحزم بطارية كبيرة بقوة 4820 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويأتى بسعر 283 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و400 جنيه مصري).

هاتف شاومي Xiaomi Mi 10i



هاتف سامسونج Samsung Galaxy M42 5G

يأتى هاتف سامسونج جلاكسي M42 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض HD+، كما يحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر من نوع GM2، بينما تأتى الكاميرا الأمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج الذكي M42 5G، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة إلى ما يصل 1 تيرابايت، عبر بطاقة التخزين الخارجية microSD.

ويحزم هاتف M42 5G من سامسونج بطارية كبيرة تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، ويأتى بسعر 283 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 400 جنيه مصري).

هاتف سامسونج Samsung Galaxy M42 5G



هاتف ريلمي Realme X7 Max

يأتى هاتف X7 Max 5G من ريلمي بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، كما تأتي بجودة عرض +FHD، بمعدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز في الثانية، تحتوى على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجا بكسل، بينما تأتى الكاميرا الأمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف ريلمي الذكي X7 Max 5G، بمعالج قوي من نوع Dimensity 1200، من إنتاج شركة ميدياتك، كما يحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع Super Dart بقوة 50 واط، ويأتى هاتف ريلمي بسعر 365 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 700 جنيه مصري).