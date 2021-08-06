سيمبا التنزاني يعلن انضمام نجم الفريق لـ الأهلي ..تفاصيل

أعلن مالمو ايريك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني عن قرب إتمام صفقة انضمام لويس ميكيسوني نجم الفريق لـ الأهلي خلال الفترة الحالية

وأكد ايريك في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الصفقة تمت بنسبه 90% وسيتم الاعلام عنها رسميا خلال أسبوعين مشددا ان العلاقات الجيدة بين الناديين هي السر وراء حسم الصفقة

وأضاف أن المقابل المادي ليس السبب الوحيد لإتمام الصفقة ولكن العلاقات القوية هي التي حسمت الامر مشددا ان الأهلي سيستفيد من خدمات ميكيسوني كثيرا خاصة وانه للاعب يمتلك إمكانيات رائعة .

وتابع أن الصفقة ستكون ناجحة للغاية خاصة وانه للاعب ذو قدرات هجومية رائعة.

و عن بطولة دوري ابطال افريقيا فأكد ان الفريق كان يسعى للوصول لنهائي البطولة ولكنه هزم بـ رباعية في جنوب افريقيا مشددا أن سيمبا هو الفريق الوحيد الذي فاز امام الأهلي

الفوز على دجلة كان مميزا.. موسيماني: دوري هذا العام مهم جدا لنا



شدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم، في ظل الصراع الشرس مع الزمالك.

وأعرب موسيماني عن سعادته بالفوز على وادي دجلة أمس بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ 22 من الدوري العام.

وقال موسيماني خلال تصريحاته على إذاعة يوخوزي إف ام الجنوب إفريقية :إن الفوز على وادي دجلة في مباراة الأمس كان مميزاً ولكن يوجد ضغوطات كثيرة على الفريق وهذا يرهقنا كثيراً.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي :"فريقنا مازال يحاول. يجب أن نفوز بهذا اللقب، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا".

وكان الأهلي قد نجح من خلال انتصار الأمس من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 61 نقطة متفوقًا على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة، وذلك قبل 7 مواجهات لكل منهما حتى نهاية المسابقة.

ومنذ تولي موسيماني الإدارة الفنية للأهلي توج بالعديد من الألقاب، 2 دوري أبطال إفريقيا ..1 بطولة السوبر الافريقي ..1 برونزية كاس العالم للأندية ..1 بطولة الدوري المصري .. وبطولة كأس مصر”.