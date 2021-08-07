هل يجوز العقيقة بجدي.. وما حكم ذبح أنثي الماعز؟

يسأل كثير من الناس، عن حكم ذبح الجدي في العقيقة، فيسألون "هل يجوز العقيقة بجدي؟

هل يجوز العقيقة بجدي

لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].

متى يبدأ وقت العقيقة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن العقيقة لا يحين وقتها إلا بنزول المولود من بطن أمه.

وذكر مستشار المفتي في فتوى له، أن المولود لو مات في بطن أمه فنسأل الله أن يأخذ بيد أمه إلى الجنة،



هل يجوز ذبح أنثي الماعز في العقيقة

يجوز شرعا ذبح أنثى المعاز في العقيقة، ويشترط أن تبلغ من العمر عام وكذلك التيس وهو الجدي في العقيقة، فيجوز ذبح الجدي للعقيقة، كما يصح أن يذبح في العقيقة عنز - ماعز -، فهي من بهيمة الأنعام.

حكم الاستدانة للعقيقة

شرعًا الأفضل لك الابتعاد عن الاستدانة؛ لأنك تُشْغِلُ ذمتك بهذا الدَّيْن الذي يكون عبئًا عليك، وعلى أولادك، في شيء غير واجب عليك، وهو العقيقة، قال – صلى الله عليه وسلم -: {نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ}. رواه الإمام أحمد، والترمذي وحسَّنه.



شروط العقيقة



العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.

ذبح العجل في العقيقة



يجوز لمن يعق عن أبنائه أن يذبح عجلًا كعقيقة عنهم جميعًا، والعجل أو الجمل يكفى عقيقة عن سبعة أشخاص لأن حكمها مثل حكم الأضحية.، ومتى كان لدى المرء القدرة على أن يعق عن نفسه أو عن أولاده فليفعل لأن العقيقة ليس لها وقت معين يجب أداؤها فيه لفعل الرسول –صلى الله عليه وسلم- بأنه عق عن نفسه.

حكم العقيقة



العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح، والعقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.

ماذا يذبح في العقيقة؟

لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].