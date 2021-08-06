باحث يجامعة بني سويف يطور وسيلة للكشف عن فيروس SARS- CoV- 2

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تمكن باحث من جامعة بني سويف مع فريق بحثي ياباني من تطوير وسيلة جديدة قابلة للتطبيق على المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس SARS- CoV- 2 المستجد بمختلف سلالاته بهدف تحسين حساسية الكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبي الكاذب التي تواجه المتخصصين في الوقت الراهن استعداداً للموجه القادمة من الفيروس التي يتوقع أن تكون بالغة الضراوة.



وأشار الدكتور منصور أن الباحث الرئيسي للفريق هو الدكتور أحمد نبيل أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية، من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وهو باحث زمالة ما بعد الدكتوراه – فريق التشخيص- مجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد القومي لعلوم المواد- توسكولا – اليابان، مؤكداً فخره واعتزازه بما ينجزه باحثي جامعة بني سويف، خاصة أن هذا الحدث قد حظي باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام في اليابان.



قام المعهد القومي لعلوم المواد باليابان بالإعلان عن تطوير استراتيجية جديدة للكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية على لسان البروفيسور متسيهورو إيبارا مدير الفريق البحثي، وقد تم الإعلان عن ذلك على الموقع الرسمي للمعهد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت اليابان.

رئيس جامعة بني سويف والمحافظ يتفقدان موقع الجامعة الأهلية

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يوم الثلاثاء الماضى ، موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدانا بشرق النيل، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة والدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية.

اقرا ايضا:

نتيجة الثانوية العامة 2021 | كيفية اختيار الأوائل.. وإعلان الأسماء على "صدى البلد" قريبا



وخلال الزيارة، صرح رئيس الجامعة أن أعمال الإنشاءات تسير بخطى سريعة ومتلاحقة، وأكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وشدد على أهمية إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية، لافتاً أن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل وفي ضوء العمل برؤية الجمهورية الجديدة.