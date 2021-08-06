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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط بيع ٢ طن أسمدة زراعية في السوق السوداء بنجع حمادي

صدى البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على مستودعات الأسمدة بنطاق نجع حمادي بهدف التصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين. 


وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الحملة أسفرت عن ضبط طن أسمدة كيماوية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية وطن أسمدة كيماوية بدون فواتير.

 

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وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.

 

وأوضح محافظ قنا، أنه كلف مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفتيشية يومية بمختلف قرى المحافظة لمنع بيع الأسمدة الكيماوية الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه استغلال المزارع البسيط.

 

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة تبذل كل ما في وسعها لتذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين، لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية.

قنا حملة تموينية مباحث التموين الأسمدة أزمة الأسمدة نجع حمادى السلع المدعمه السوق السوداء

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