الكشف على 924 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية هوّ نجع حمادي

ضمن مبادرة حياة كريمة..

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة و السكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية هوّ التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٩٣٢ مواطن في ٨ تخصصات طبية بواقع " ٢٢٠ حالة عظام ، ١٧٣ حالة طب أطفال ، ١٧٠ حالة أمراض باطنة ، ١٦٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ٧٣ حالة جراحة ، ٥٩ حالة أسنان ، ٤٥ حالة أمراض النساء والتوليد ، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة " ، فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لـ ٥٤ حالة ، وإجراء الأشعة لـ ١٢ حالة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات و الكوادر الطبية ، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ، و ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٨٧ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

و أضاف وكيل صحة قنا ، خدمات التوعية بجانب تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية و خدمات الأشعة و التحاليل المجانية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية و تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لـ وزارة الصحة .

قافلة طبية بمركز نجع حمادي

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