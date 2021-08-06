استشاري مناعة: سلالة دلتا تطوق العالم وهذا جرس إنذار للمصريين .. فيديو

قال الدكتور مجدى بدران، استشارى الحساسية والمناعة، إن هناك زيادة في معدلات الحالات الإصابة بفيروس كورونا في كل دول العالم، معقبا: "البعض اعتقد أن الوباء انتهى وهذا غير صحيح".

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سلالة دلتا تطوق العالم، وهي تعتبر أسرع سلالات كورونا انتشارا حتى الآن، مردفا: "هناك زيادة في معدلات الإصابة بكورونا خلال الفترة الماضية، وهذا يعتبر جرس إنذار للمصريين".

وأشار إلى أن: "من سيتهاون مع فيروس كورونا؛ سيعاقب"، موضحا أن: “الشخص الذي سيتم إصابته بسلالة دلتا، فإن نسبة انتقال العدوى تزيد بنسبة 8 أضعاف كورونا العادية”.

وأكد أن "اللقاحات ضرورة لمواجهة فيروس كورونا".



لـ المسافرين للخارج.. أماكن استخراج شهادة لقاح كورونا .. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصة لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وجار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.



للمسافرين.. الصحة: 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب لشهادة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.

وزيرة الصحة: بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا من خلال 126 مكتبا على مستوى الجمهورية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وذكر مجاهد أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت، (مكتب صحة نصر أول، مكتب صحة الشريف، مكتب صحة قصر النيل، مكتب صحة التجمع الأول، مكتب صحة المعادي، مكتب صحة المنيل وذلك بالقاهرة، بالإضافة إلى مكتب التطعيم الدولي، مكتب صحة كرداسة، مكتب صحة الحوامدية، مكتب صحة أطفيح، رعاية شمال العياط، رعاية طفل البدرشين، مكتب صحة أوسيم، مكتب صحة الصف، ومركز صحي زين مركز طب أسرة زنين وذلك بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة، مكتب صحة سموحة، مكتب المراقبة الدولية، مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن المكاتب شملت أيضًا ( مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي بكفر الشيخ، مركز طبي شباب، مركز طبي الخانكة أول، مركز طبي الخصوص، مركز طبي بهتيم ثاني، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة وذلك بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى المركز الطبي بناصر، المركز الطبي الحضري غرب آيتاي، عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر، المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة ابو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو وذلك بمحافظة البحيرة.

وتابع، (مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة بإدارة قطور، مكتب صحة أول كفر الزيات، مكتب صحة ثان بسيون وذلك بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مكتب صحة منوف ثان، مكتب صحة السادات، مكتب صحة الباجور، مكتب صحة شبين الكوم ثاني مكتب صحة أشمون وذلك بمحافظة المنوفية، و(مكتب صحة أول الزقازيق، ومركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق، مكتب صحة ثان الزقازيق، مركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية وذلك بمحافظة الشرقية.