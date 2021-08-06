بالأسماء .. ننشر حركة تنقلات الداخلية بمديرية أمن الشرقية

اعتمد مدير أمن الشرقية حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة والتي تضمنت الآتي :

العميد أسامة النبوي رئيس قسم تصاريح العمل بكفر صقر

العميد وليد العطار مأمور مركز منيا القمح

العميد ياسر زكي مأمور مركز شرطة بلبيس

العقيد محمود مرسي مأمور مركز الزقازيق

العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين بالشرقية

العقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق بالشرقية

العقيد شريف الحملي مأمور مركز شرطة ديرب نجم

العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة بلبيس

المقدم أحمد رفعت مأمور مركز شرطة ههيا

المقدم محمد صلاح مأمور مركز شرطة الإبراهيمية

المقدم أحمد جلال رئيس قسم تنفيذ الأحكام

المقدم محمود كمال رئيس فرع البحث بفرقة شمال الشرقية

الرائد محمد صدقي رئيس مباحث الزقازيق



الرائد محمود مرتاح رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق

الرائد إسلام عواد رئيس مباحث أبوحماد

الرائد أحمد غالب رئيس مباحث مركز شرطة أبوكبير

الرائد رمزى أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق

الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الحسينية

الرائد أحمد سالم رئيس مباحث منشأة أبو عمر

الرائد أحمد الخولي رئيساً لمباحث منيا القمح

الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث بلبيس

تجديد الثقة للمقدم إسلام نجيدة رئيس مباحث مركز شرطة ههيا

تجديد الثقة للمقدم محمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة ههيا

تجديد الثقة للرائد ممدوح الدسوقي الضابط بمركز شرطة ههيا

نقل النقيب منير الظواهري معاون مباحث الحسينية إلي معاون مباحث مركز فاقوس

تجديد الثقة للنقيب حمادة الجندي معاون مباحث مركز شرطة الحسينية

تجديد الثقة في الرائد حسين محمودي رئيس مباحث الإبراهيمية

تجديد الثقه للرائد محمد عبدالغفار رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان

تجديد الثقه للرائد محمد أسامة رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان

تجديد الثقه للرائد محمد أشرف خشنية رئيس مباحث قسم شرطة ثالث العاشر

تجديد الثقة للرائد أحمد شويخ رئيس مباحث القرين

تجديد الثقة للرائد أحمد بنديرى رئيس مباحث الصالحية الجديدة

تجديد الثقه للعميد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان

تجديد الثقة الرائد محمد النادي رئيس مباحث قسم شرطة فاقوس