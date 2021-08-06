عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. ننشر حركة تنقلات الداخلية بمديرية أمن الشرقية

صدى البلد

اعتمد مدير أمن الشرقية حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة والتي تضمنت الآتي :
العميد أسامة النبوي رئيس قسم تصاريح العمل بكفر صقر
العميد وليد العطار مأمور مركز منيا القمح
العميد ياسر زكي مأمور مركز شرطة بلبيس
العقيد محمود مرسي مأمور مركز الزقازيق
العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين بالشرقية
العقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق بالشرقية
العقيد شريف الحملي مأمور مركز شرطة ديرب نجم
العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة بلبيس
المقدم أحمد رفعت مأمور مركز شرطة ههيا
المقدم محمد صلاح مأمور مركز شرطة الإبراهيمية
المقدم أحمد جلال رئيس قسم تنفيذ الأحكام
المقدم محمود كمال رئيس فرع البحث بفرقة شمال الشرقية
الرائد محمد صدقي رئيس مباحث الزقازيق

زراعة الشرقية: تحويل 25778 فدان أرض زراعية لنظام الري الحديث


الرائد محمود مرتاح رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق
الرائد إسلام عواد رئيس مباحث أبوحماد
الرائد أحمد غالب رئيس مباحث مركز شرطة أبوكبير
الرائد رمزى أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق
الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الحسينية
الرائد أحمد سالم رئيس مباحث منشأة أبو عمر
الرائد أحمد الخولي رئيساً لمباحث منيا القمح
الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث بلبيس
تجديد الثقة للمقدم إسلام نجيدة رئيس مباحث مركز شرطة ههيا
تجديد الثقة للمقدم محمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة ههيا
تجديد الثقة للرائد ممدوح الدسوقي الضابط بمركز شرطة ههيا
نقل النقيب منير الظواهري معاون مباحث الحسينية إلي معاون مباحث مركز فاقوس
تجديد الثقة للنقيب حمادة الجندي معاون مباحث مركز شرطة الحسينية
تجديد الثقة في الرائد حسين محمودي رئيس مباحث الإبراهيمية
تجديد الثقه للرائد محمد عبدالغفار رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان
تجديد الثقه للرائد محمد أسامة رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان
تجديد الثقه للرائد محمد أشرف خشنية رئيس مباحث قسم شرطة ثالث العاشر
تجديد الثقة للرائد أحمد شويخ رئيس مباحث القرين
تجديد الثقة للرائد أحمد بنديرى رئيس مباحث الصالحية الجديدة
تجديد الثقه للعميد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان
تجديد الثقة الرائد محمد النادي رئيس مباحث قسم شرطة فاقوس

الشرقية رمضان ضباط القمح امن الشرقية ههيا

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الكهرباء: الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

كاليفورنيا تشتعل.. ثالث أضخم حريق في تاريخ الولاية يلتهم مدنا كاملة.. فيديو

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

عاجل.. ميسي يختار الانتقال لـ باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ