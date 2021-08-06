عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام دون تصريح

السعودية تكشف حقيقة
السعودية تكشف حقيقة السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام

نفت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية الأنباء المتداولة بشأن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام دون تصريح.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية نقلا عن مصادرها "لا يسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقي توكلنا أو اعتمرنا".

وأوضحت المصادر السعودية، أن ذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين.

السعودية تعلن مواعيد عمل المدارس الابتدائية والروضات في العام الجديد

اليونسكو تنتخب السعودية نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي

وبدأت المملكة العربية السعودية في استقبال معتمري الخارج؛ لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، بدءا من غرة شهر محرم، مع اشتراط التحصين.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، إن هناك أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

وأضاف أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

وتابع "من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، في حين أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة، وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، و تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة".

السعودية المسجد الحرام المحصنين تطبيق توكلنا تطبيق اعتمرنا

موضوعات متعلقة

اليونسكو تنتخب السعودية نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي

السعودية تعلن مواعيد عمل المدارس الابتدائية والروضات في العام الجديد

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الكهرباء: الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

كاليفورنيا تشتعل.. ثالث أضخم حريق في تاريخ الولاية يلتهم مدنا كاملة.. فيديو

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

عاجل.. ميسي يختار الانتقال لـ باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ