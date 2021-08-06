عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن استعدادها استضافة المفاوضات الأفغانية للسلام

الصين تعلن عن استعدادها
الصين تعلن عن استعدادها لاستضافة المفاوضات الافغانية للسلام

أعلنت الصين استعدادها الكامل لاستضافة مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية على أراضيها.


ووفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينج، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي فى أفغانستان، اليوم الجمعة ان الصين مستعدة لاستضافة الحوار الأفغاني والمفاوضات داعمًا لعملية السلام فى أفغانستان.


جدير بالذكر أن مفاوضات السلام الأفغانية كانت تجرى دائمًا فى العاصمة القطرية الدوحة وموسكو  لمناقشة التسوية السلمية والمصالحة.


وتشهد أفغانستان فى الفترة الأخيرة أعمالًا قتالية عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان، وذلك بعد إعلان القوات الأمريكية انسحابها فى نهاية الشهر الجاري.

الخارجية البريطانية تحذر من الذهاب إلى افغانستان 


وعلى صعيد متصل، حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر  إلى أفغانستان، كما دعت المقيمين فى أفغانستان من المغادرة فورًا ،وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية


أيضًا، حذرت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز،  اليوم الجمعة، من أن الكارثة التي تواجه أفغانستان، سيكون لها تداعيات تتجاوز حدود هذا البلد.


وقالت ليونز في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في أفغانستان، إن "حركة طالبان تحاول السيطرة على المراكز الإقليمية بقوة السلاح".

 

وأضافت: "هجمات حركة طالبان أودت بحياة عدد كبير من المدنيين خلال الفترة الماضية"، مشيرة إلى أن "طالبان تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي".


وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية في وقت زادت فيه طالبان من هجماتها، منذ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية ستغادر أفغانستان بحلول سبتمبر.


واعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الاثنين الماضي ، أن قرار الولايات المتحدة "المفاجئ" بسحب قواتها من أفغانستان كان وراء تدهور الوضع الأمني في بلاده، غير أنه أضاف بأن حكومته لديها خطة للسيطرة على الموقف خلال 6 أشهر.


وأضاف غني، فى كلمته أمام البرلمان أن "سبب الوضع الذي نحن فيه حاليا هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ"، مضيفا أنه حذر الأميركيين من أن الانسحاب ستكون له "عواقب"، وفقا  لوكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة 6 أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أكد بأن الحركة لم تعد "حركة مشرذمة تفتقد للخبرة"، مضيفا "نواجه قيادة منظمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر الداعمة له"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأكد أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية للسيطرة على الوضع خلال 6 أشهر وأن واشنطن تدعم الخطة، مضيفا طالبان لن تتحرك باتجاه السلام ما لم يتحسن الوضع الأمني، بحسب ما ذكرته رويترز.

الصين أفغانستان الأمم المتحدة طالبان مجلس الأمن الدولي

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الكهرباء: الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

كاليفورنيا تشتعل.. ثالث أضخم حريق في تاريخ الولاية يلتهم مدنا كاملة.. فيديو

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ