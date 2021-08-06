الصين تعلن استعدادها استضافة المفاوضات الأفغانية للسلام

أعلنت الصين استعدادها الكامل لاستضافة مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية على أراضيها.



ووفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينج، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي فى أفغانستان، اليوم الجمعة ان الصين مستعدة لاستضافة الحوار الأفغاني والمفاوضات داعمًا لعملية السلام فى أفغانستان.



جدير بالذكر أن مفاوضات السلام الأفغانية كانت تجرى دائمًا فى العاصمة القطرية الدوحة وموسكو لمناقشة التسوية السلمية والمصالحة.



وتشهد أفغانستان فى الفترة الأخيرة أعمالًا قتالية عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان، وذلك بعد إعلان القوات الأمريكية انسحابها فى نهاية الشهر الجاري.

الخارجية البريطانية تحذر من الذهاب إلى افغانستان



وعلى صعيد متصل، حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى أفغانستان، كما دعت المقيمين فى أفغانستان من المغادرة فورًا ،وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية



أيضًا، حذرت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، اليوم الجمعة، من أن الكارثة التي تواجه أفغانستان، سيكون لها تداعيات تتجاوز حدود هذا البلد.



وقالت ليونز في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في أفغانستان، إن "حركة طالبان تحاول السيطرة على المراكز الإقليمية بقوة السلاح".

وأضافت: "هجمات حركة طالبان أودت بحياة عدد كبير من المدنيين خلال الفترة الماضية"، مشيرة إلى أن "طالبان تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي".



وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية في وقت زادت فيه طالبان من هجماتها، منذ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية ستغادر أفغانستان بحلول سبتمبر.



واعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الاثنين الماضي ، أن قرار الولايات المتحدة "المفاجئ" بسحب قواتها من أفغانستان كان وراء تدهور الوضع الأمني في بلاده، غير أنه أضاف بأن حكومته لديها خطة للسيطرة على الموقف خلال 6 أشهر.



وأضاف غني، فى كلمته أمام البرلمان أن "سبب الوضع الذي نحن فيه حاليا هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ"، مضيفا أنه حذر الأميركيين من أن الانسحاب ستكون له "عواقب"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة 6 أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أكد بأن الحركة لم تعد "حركة مشرذمة تفتقد للخبرة"، مضيفا "نواجه قيادة منظمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر الداعمة له"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأكد أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية للسيطرة على الوضع خلال 6 أشهر وأن واشنطن تدعم الخطة، مضيفا طالبان لن تتحرك باتجاه السلام ما لم يتحسن الوضع الأمني، بحسب ما ذكرته رويترز.