صحي ومشهي.. أسرار عمل الفتة المصري على أصولها

ترتبط الفتة بشكل أساسي بالعيش واللحوم، فلا يمكن عملها إلا بشوربة لحم الضأن أو الموزة أو البتلو أو أي نوع آخر.

لذلك قامت الشيف هالة فهمي في برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد، بشرح طريقة تحميص عيش الفتة بطريقة مميزة ومختلفة.

مقادير عيش فتة



عيش بلدي

٢ ملعقة كبيرة صلصلة فتة

ثوم

شوربة

خل

طريقة تحميص عيش الفتة

-يشوح الثوم المفروم في قليل من السمن على النار

-يضاف الخل الى الثوم ثم يوضع الخبز المحمص

-يوضع القليل من الصلصة التي تم تجهيزها والشوربة على العيش المحمص

مقادير الفتة

قدمت الشيف توتا مراد مقاير عمل الفتة المصري التي تتكون من كيلو لحمه موزة، زيت وسمنة، ملح وفلفل، مستكة، حبهان، ورق لورا، جزر، كرفس، طماطم، بصل، فلفل أسود حصى.



وتابعت خلال تقديمها برنامج «سفرة وطبلية»، المذاع على قناة صدى البلد إن مقادير صلصة الفتة تتكون من ٢ كوب عصير طماطم، نصف كوب شوربة مغلية، ملعقة كبيرة ثوم مفروم، ربع كوب خل، ربع كوب زيت، ملح وفلفل، كمون وكزبرة، رشة سكر.

وأضافت توتا مراد أن مقادير دقة الثوم، تتكون من زيت وسمنة، ثوم مفروم، ربع كوب خل، شوربة مغلية، ملح وفلفل، كمون وكزبرة، موضحة أن من ضمن مكونات الفتة عيش بلدي مقطع، زبدة جاموسي.

طريقة عمل الفتة المصرية

1- فى وعاء اسلقي اللحم وقومى بإضافة الماء والجزر والكرفس والحبهان والقليل من البصل المبشور.

2- فى وعاء آخر قومى بتحميص الخبز فى الفرن بقليل من السمن ويمكنك تحميصه فى الفرن بدون زيت.

3- لتحضير الصلصة ضعي القليل من الثوم المفروم في طاسة بها زيت على النار حتى يميل لونه إلى الأصفر قليلا وأبدئى فى إضافة عصير الطماطم بعد ضربه فى الخلاط الكهربائى وبد أن تتسبك الطماطم قليلا أضيفى ملعقة من الخل ويمكن إضافة ملعقة من صلصة الطماطم والقليل من الكزبرة الجافة وقليل من الكمون والشطة.

4- أما عن البهارات فيمكن إضافتها حسب رغبتك ولطعم ألذ أضيفى ملعقة سكر وملح وفلفل واتركيها تتسبك

5- فى وعاء آخر على النار ضعى كوبان من الأرز بعد غسلهما وضيفى ملعقة من السمن وكوب ونصف من شوربة اللحم وقومى بتسوية الأرز مع الشوربة والسمنة على نار هادئة بعد اضافة قليل من الملح.

6- في طاسة على النار شوحى اللحم بعد رفعه من الشوربة وقلبيه مع قليل من الصلصة ثم حمريه في قليل من الزيت الساخن بالقليل من الزبد والثوم المفروم وقومي بتشويحه على الجانبين وضيفي القليل من الجنزبيل والكزبرة الجافة والبهارات واتركيها تغلي مرة ثم ارفعيها عن النار.

7- أحضرى صينية التقديم وأبدئى فى رص العيش ثم أضيفى ملعقة من الصلصة ثم اسقيه بالشوربة وضيفى الارز ثم شوربة مرة أخرى ثم صلصة طماطم وصلصة ثوم ثم أبدئى فى رص اللحمة على وجه الفتة ويمكنك إضافة القليل من الصلصة .