بعد الفتة واللحمة .. أعراض وعلاج عسر الهضم

قد يكون من الصعب تجنب آلام المعدة في عيد الاضحي وذلك بسبب اللحمة الاكلات الدسمة ، والذي يمكن ان يكون بسبب عسر الهضم .

ما هي أعراض عسر الهضم؟



عندما تكون مصابًا بعسر الهضم ، فقد يكون لديك واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

ألم أو شعور بالحرقان أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، الشعور بالشبع في وقت مبكر جدًا أثناء تناول الوجبة

الشعور بعدم الراحة بعد تناول الوجبة

النفخ

التجشؤ

قد تشمل الأعراض الأخرى

تجشؤ الطعام أو السائل

قرقرة بصوت عال في معدتك

غثيان

أسباب عسر الهضم

الكثير من القهوة أو الكثير من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين

الكثير من المشروبات الغازية أو الغازية

يتناول الطعام

سريع جدًا أو أكثر من اللازم أثناء الوجبة

الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الدهنية

الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الأحماض ، مثل الطماطم ومنتجات الطماطم والبرتقال

الاحساس بالتوتر

التدخين

الاعراض الاكثر خطورة



إذا كنت تعاني من عسر الهضم وأي من الأعراض التالية ، فقد تكون لديك حالة أكثر خطورة ويجب عليك مراجعة الطبيب على الفور:

براز أسود يشبه القطران

قيء دموي

صعوبة في البلع أو ألم في البلع

قيء متكرر

فقدان الوزن دون محاولة

ألم في صدرك أو فكك أو رقبتك أو ذراعك

ألم شديد ومستمر في بطنك

ضيق في التنفس

التعرق

اصفرار عينيك أو بشرتك

يجب عليك أيضًا مراجعة الطبيب إذا استمر عسر الهضم لديك لأكثر من أسبوعين.



كيف يعالج الأطباء عسر الهضم؟



يعتمد علاج عسر الهضم على السبب وقد يشمل ، الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة

تغيير ما تأكله وتشربه

العلاجات النفسية

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكنك شراء العديد من الأدوية لعلاج عسر الهضم بدون وصفة طبية ، مثل مضادات الحموضة أو حاصرات H2 أو مثبطات مضخة البروتون. ومع ذلك ، إذا استمر عسر الهضم لديك أكثر من أسبوعين ، يجب أن ترى طبيبك. قد يصف طبيبك الأدوية المثبطة للأحماض التي تكون أقوى من الأدوية التي يمكنك شراؤها ، أو المضادات الحيوية ، أو المواد المسببة للحركة ، أو الأدوية النفسية.

مضادات الحموضة. غالبًا ما يوصي الأطباء أولاً بمضادات الحموضة - الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية والتي تعمل على تحييد الأحماض في معدتك. تشمل مضادات الحموضة