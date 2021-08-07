عمر كمال يهاجم النخبة : عندهم انفصام فى الشخصية

هاجم عمر كمال ما وصفهم بالنخبه وذلك خلال برنامج مع الفارس ، والذى يقدم نزار الفارس .

حيث أكد عمر كمال خلال استضافته فى البرنامج ان البعض من النخبة يهاحمون مغنين المهرجانات ، إلإ أنهم يستمعون اليهم فى الأفراح والحفلات .

واستكمل عمر كمال حديثه ان هؤلاء من النخبة لديهم انفصام فى الشخصية ، مؤكداً ان المؤسيقار هانى مهنى لم يكن على علم بدعوتهم على حفل زفاف ابنته هنادى .

محمد رمضان :

وكان قد قال عمر كمال، أن محمد رمضان تضاعفت جماهيريته للضعف بسبب المهرجانات والأغاني الشعبية، معلقاً: "محمد رمضان حلو فى دا على الرغم من أنه مش مغنى بس بيعمل لون لايق عليه".

وأضاف عمر كمال، خلال تصريحات خاصة لـ" صدى البلد": “يا جماعة اللى قادر يعمل حاجة وبيعرف يعملها يتفضل”.

وفى سياق آخر، نفى المطرب عمر كمال صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.



وقال كمال - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك " ما نشر على لساني بشأن الفنان محمد رمضان غير صحيح، فأنا لم أقل أنه مفيش نمبر وان في مصر ومحمد رمضان لا يستحق هذا اللقب".

وأضاف كمال: "أنا قلت إن لقب نمبر وان في المطلق غلط، مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على أحد، وعادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين".



وتابع كمال: "ومينفعش أقول نمبر وان في الغناء وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وحماقي وتامر حسني وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب".



وقال "محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه، لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده".